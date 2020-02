A bolsa certa para cada ocasião

Manuela do Monte e Sandy

Foto: Roberto Filho / Daniel Delmiro / AgNews

1. Trabalho

O ambiente pede discrição. Por isso, prefira modelos médios e estruturados (que não sejam molengos). Pode ser de couro, imitação de couro ou tecidos engomados. Os mais usados são os de ombro, mas bolsas de mão também são válidas. Escolha cores sóbrias: preto, marrom, camelo, bege e areia.

2. Lazer

Shopping, cinema, encontro com as amigas… Descontração total, mas com charme! Prefira bolsas médias ou grandes, para caber tudo o que precisa, e alegre o visual com cores ou estampas discretas. Modelos de ombro e feitos de couro molinho (sintético mesmo) são confortáveis de carregar.

Lilia Cabral e Cleo Pires

Foto: Wallace Barbosa / AgNews

1. Esporte

Vai passar um dia no clube, na praia ou no parque? Não descuide do visual. Deixe a pochete só pra caminhada – ela acaba com qualquer look… Escolha bolsas em tecido leve, como lona e náilon, em modelo de sacola ou transpassado. As grandes levam até o biquíni e as pequenas, celular e dinheiro.

2. Noite

Eventos noturnos pedem bolsa pequena, que dá um toque de classe. Em jantares ou baladas, escolha bolsinhas de couro com alça de corrente. Já nos casamentos e formaturas, vá com o modelo de mão tipo carteira, em tecidos nobres ou brilhantes, como cetim. Um broche arremata o look.