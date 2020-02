A alta-costura da Versace para o inverno 2013

Donatella Versace conhece bem sua marca e suas clientes – no caso, celebridades e mulheres milionárias apaixonadas pelo luxo – e sabe que criações para o dia a dia não são o que elas esperam da maison italiana. A palavra final é sempre glamour. A alta-costura da marca para o inverno 2013 foi desfilada com bastante suavidade e frescor.



Brincando com desconstruções, o desfile apresentou corseletes, patchwork, alguns vestidos megaesvoaçantes e outros no modelo ampulheta em comprimento míni. Não houve surpresa em termos de silhueta, a novidade ficou mesmo por conta dos tecidos: malha brilhante, seda com poliéster e chiffon. A cartela de cores variou entre amarelo, azul, rosa-choque e roxo. A designer ainda agregou elementos das cartas de tarô nas estampas.



As santas extravagâncias de Gianni Versace (1946-1997) fizeram história na moda. Fendas audaciosas, silhuetas sensuais, decotes corajosos e cores vibrantes pulsam na identidade da grife italiana fundada em 1978. Entre a genialidade, a ousadia e a vanguarda, Versace imperou na década de 1980, dos palcos de rock de Mick Jagger e Maddona às ilustres passarelas de Milão estreladas por tops como Cindy Crawford, do prêt-à-porter aos vestidos deslumbrantes desfilados no red carpet.



Com a morte do estilista em 1997, assassinado diante de sua casa em Miami, a irmã Donatella Versace assumiu as rédeas da grife. Com talento, originalidade e uma dose da familiar extravagância, a nova diretora criativa mantém a maison na linha idealizada por Gianni.