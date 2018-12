Com as temperaturas aumentando, nada melhor do que curtir um tempo com os amigos e familiares ao lado de uma piscina ou com o pé na areia.

Então aproveite as altas temperaturas com visuais cheios de atitude e que valorizam o seu estilo e o seu corpo.

Confira 7 inspirações de looks com biquínis e maiôs que separamos para você:

1. Rosa chiclete

Raphaella usa:

Top – R$ 159, e calcinha, R$ 179, ambos de Lycra – Água de Coco*

Chemise de seda, R$ 599, e ANÉIS de prata, R$ 249 cada um – Água de Coco*

Tenha em casa!

Biquíni de Lycra, Triya – R$ 475* Chemise de linho, Amaro – R$ 189,90* Biquíni de Lycra, Água de Coco – R$ 468* Bolsa de palha, Inbox – R$ 119,90* Sandália de camurça e palha, Constance – R$ 159,99*

2. Mix de cores

Cris usa:

Biquíni de Lycra, Amir Slama – R$ 376*

Jaqueta de couro, Reinaldo Lourenço – R$ 5.000,00*

Brincos de metal e resina, Sheila Morais para Água de Coco – R$ 259*

Tenha em casa!

Biquíni de Lycra, Missinclof – R$ 467* Brincos de metal, Amaro – R$ 49,90* Jaqueta de couro, Pop Up Store – R$ 459* Biquíni de Lycra, A.Brand – R$ 478* Sandália de borracha, Grendene – R$ 21,90*

3. Top básico

Cris usa:

Top de lurex, Sinesia Karol – R$ 360*

Saia de couro, NK Store – R$ 4.690,90*

Óculos de acetato, Livo – R$ 599*

Anéis de prata com cristais, Pandora, R$ 299 cada um*

Tenha em casa!

Top de linho, Fe Yamin, no Shop2gether – R$ 418,80* Bolsa de couro, Arezzo – R$ 499,90* Saia de couro, Bo.Bô, no Shop2gether – R$ 1.198* Óculos de metal, LBA – R$ 99* Top de poliamida, Lauf – R$169* Sandália de material sintético, Zara – R$ 259*

4. Combo do bronze

Ana usa:

Top, R$ 159, e Hot Pants, R$ 179, ambos de Lycra – Água de Coco*

Camisa de organza, Água de Coco – R$ 699*

Brincos de acetato, Abi Project – R$ 269*

Tenha em casa!

Biquíni de Lycra, Haight – R$ 269* Bolsa de palha, Zara – R$ 229* Caftan de poliéster, Renner – R$ 89,90* Rasteira de material sintético, Jorge Bischoff, na Zattini – R$ 289* Biquíni de Lycra, Lenny Niemeyer – R$ 516*

5. Foco nos detalhes

Maria Clara usa:

Biquíni de veludo, PatBo, R$ 240*

Saia de seda, Adriana Degreas, R$ 1.520,00*

Brincos de metal e acetato, Capim – R$ 198*

Bolsa de couro, Goyard, preço sob consulta*

Tenha em casa!

Biquíni de Lycra, Vix+Paula Hermanny – R$ 468* Rasteira de material sintético, Inbox – R$ 119,90* Bolsa de couro, Ellus – R$ 335,70* Saia de linho, Zara – R$ 209* Maiô de Lycra, Wanted – R$ 340*

6. Maiô com devote em “v”

Ana usa:

Maiô de Lycra, PatBo, R$ 528*

Quimono de crepe, Alór – R$ 512*

Tenha em casa!

Biquíni de Lycra, Verkko – R$ 342* Bolsa de palha, Riachuelo – R$ 99,90* Quimono de viscose, Renner – R$ 119,90* Maiô de Lycra, Fillity – R$ 458* Sandália de corda, Santa Lolla – R$ 249,90*

7. Maiô babado

Melissa usa:

Maiô de algodão, Clube Bossa – R$ 798*

Óculos de acetato, Gucci, na GO Eyewear – R$ 1.600,00*

Tenha em casa!

Maiô de Lycra, Amaro – R$ 169,90* Óculos de acetato, Amaro – R$ 129,90* Maiô de Lycra, Amir Slama, na Farfetch – R$ 545* Maiô de Lycra, Adriana Degreas – R$ 710* Sandália de couro, Schutz – R$ 370*

*Preços pesquisados em novembro de 2018. Sujeito a alteração.

