6 looks que mostram que Joey King é uma inspiração fashion

Joey King está servindo looks ousados durante a turnê de divulgação de Trem-Bala (filme que chega ao Brasil em 4 de agosto). Ao lado de um elenco de peso, formado por Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, Karen Fukuhara e mais, a atriz tem se destacado.

Enquanto Brad Pitt roubou a cena com uma saia de linho de creme, já que a onda de calor na Europa está complicada, Joey tem arrasado com diferentes estilos e merece muita atenção. Com a ajuda do stylist Jared Eng, King saiu do tradicional e acertou em produções marcantes.

Vale dizer que, para além de Trem-Bala, Joey King está arrasando em papéis que mostram o poder feminino! Ela interpreta também uma guerreira que não precisa ser salva por nenhum príncipe encantado em A Princesa, filme que chegou nesta sexta-feira (22) ao Star+.

“Ela sempre foi uma pessoa que assume riscos e uma força a ser reconhecida”, disse Eng à Vogue. Eles se conhecem desde que a atriz tinha 13 anos e se tornaram amigos de longa data. Em ‘Trem-Bala’, Joey King interpreta uma assassina e Jared Eng quis incorporar isso no visual das premières. “Eu queria looks de tapete vermelho muito fortes, duros e nervosos. Evitamos o brilho e o glamour típicos de Hollywood, diminuindo os looks super femininos, jóias brilhantes e sapatos delicados”.

Sem mais delongas, vamos aos looks de Joey King?

Na pré-estreia de Londres, Joey King usou um look da coleção de prêt-à-porter outono 2022 da Marc Jacobs: um top branco de gola alta com uma saia maxi xadrez preta e laranja. O visual ficou completo com luvas de couro preto e um penteado inspirado na década de 1920.

Também em Londres, em outro evento do filme, Joey optou por uma pegada mais anos 1990 com um minivestido preto, da estilista albanesa Nensi Dojaka, meia-calça e um coturno bem pesado.

Continua após a publicidade

Em Berlim, a atriz apareceu com as madeixas curtinhas e cor-de-rosa e um macacão preto da Balenciaga, de manga longa. Uma vibe bem femme fatale.

Para o visual diurno de Berlim, Joey usou um pretinho nada básico da Paco Rabanne. Tanto o vestido quanto o cabelo dela passam um ar sensual e moderno.

Na première de Paris, ela levou a alfaiataria para outro patamar com um look do designer Thom Browne.

E para fechar, tem o conjunto de couro da Materiel com o top da estilista chinesa Didu. De fato, o couro voltou com tudo e Joey King pode provar.