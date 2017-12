Nada mais a cara do verão do que a combinação de conforto e beleza. Melhor ainda se ela vier aliada às cores e principais tendências da estação, como as mules e os tons neutros. Confira cinco modelos para embarcar nessa:

Tamancos de couro, Luz da Lua.

Anabelas de ráfia e algodão, Corello.

Mules de gorgorão e metal, Santa Lolla.

Mules de tecido, Anacapri.

Tamancos de couro, Capodarte.

