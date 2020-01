5 dicas de organização e uma playlist animada para dar uma geral no armário

Fazer sua própria seleção de músicas é uma ótima pedida para aqueles dias de folga, em que a sua única preocupação é arrumar o armário. Mas, antes, o mais importante: truques espertos para a missão organização e desapego:

1. Não usa a peça há muito tempo? Decida se vai ficar com ela ou não, se ela deve ser modificada ou consertada. Caso esteja furada ou com algum defeito, mande logo para a costureira.

2. Tente pensar em novos usos para peças antigas, que você as usa sempre do mesmo modo. Se há mais de um ano ela não é usada e não combina com nada no seu closet, é hora de se livrar dela.

3. Repasse tudo o que você não quer mais, mas ainda está em bom estado, para instituições de caridade. Pense que ao invés de ocupar espaço na sua casa, aquele item pode servir a outra pessoa.

4. Fique atenta à estação do ano. No verão, vale guardar os casacos pesados e as botas em um lugar separado e deixar só os itens mais leves a mão. Nos dias frios faça o oposto, assim você se organiza melhor na hora de se vestir.

5. Um modo divertido de organizar o guarda-roupa é chamar as amigas para ajudar, com comes e bebes, e quem sabe, alguns drinks. A tarde vai ficar divertida e a tarefa menos árdua.

Está pronta para aumentar o som? Então, vamos lá! Abaixo, você confere as músicas indicadas por gente que trabalha nas mais diversas editorias do MdeMulher (não se trata de uma seleção só da turma da moda, viu?) para encarar a tarefa:

1 – Crazy In Love – Beyoncé

2 – Show das Poderosas – Anitta

3 – I was made for loving you – Kiss

4 – Sai da minha aba – Só Pra Contrariar

5 – Wannabe – Spice Girls

6 – Safe and Sound – Capital Cities

7 – Losing You – Solange

8 – Sing – Ed Sheeran

9 – Back in Black – AC/DC

10 – Am I Wrong – Nico & Vinz