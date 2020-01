5 caminhos da moda verão 2014/2015

1. Bijoux

Na estação do ano em que mais deixamos pele à mostra, acessórios ganham mais visibilidade nos looks, principalmente quando o assunto são pulseiras, braceletes e colares. E nem é preciso desembolsar pequenas fortunas para acertar em cheio no mix de bijoux. Conferimos as novidades da temporada em lojas de fast fashion como Renner, Pernambucanas, C&A, Zara e a recém-inaugurada Cotton on (que abriu as portas no Center Norte, em São Paulo, e oferece peças de toque incrível e com informação de moda a preços competitivos) – nelas, é possível encontrar itens acessíveis que levantam o astral de qualquer produção. Vale ficar de olho nos colares e pulseiras de pegada gipsy feitos com moedas. Eles são lindos e altamente desejáveis.

2. Branco chic

As bolsas tipo peruanas seguem em alta e com a promessa de animar tanto visuais urbanos quanto os praianos. São perfeitas para quem gosta de acender os looks completamente brancos que, ok, não são novidade, mas viraram febre entre as fashionistas lá fora e vão conquistar as brasileiras também, principalmente as que vivem no litoral. Se quiser ficar supertrendy de branco, invista em materiais vazados. Há ”moletons” de renda branca nas araras de estilistas como Lethícia Bronstein (eles estão prontos para ganhar os looks de festa) e em redes de fast fashion (o da Zara é acessível e bastante versátil). Ah! A laise está presente em várias coleções. Vale resgatar algumas peças feitas com o material que você já tem no armário.

3. Outras cores e o jeans

Entre as cores mais fortes, o amarelo é hit, o vermelho é essencial e a dupla laranja e o azul segue firme e forte, viu? Combine-os com nuances pastel de rosa, verde e coral. O jeans da vez surge clarinho, delavê e também à la 1990, todo manchado. Ainda no quesito denim, superdestaque para as jardineiras, saias rodadas, coletinhos e vestidos girlie. Quanto às calças, escolha o modelo que mais te agrada, mas não deixe de dobrar as barras. O truque de styling continua em alta.

4. Itens que garantem charme extra

A palha e outras texturas naturais, como as cordas, toma conta não só de chapéus como de bolsas e sapatos. Os lenços migram do pescoço para a cabeça – e podem ser ótimos aliados nos dias de bad hair day. Franjas repaginadas (ou não!) são uma boa pedida. O étnico está cada vez mais presente e chic. Gosta de looks glam? Então invista (sem medo!) nas pedrarias.

5. Básicos com bossa

Conforto é palavra de ordem. E não faltam opções de flats e tênis lindos, em diferentes estilos, nas prateleiras das lojas. Dica esperta: camisetas destruidinhas brancas, pretas e com listras na horizontal e os vestidos pretos longos e sem mangas são os básicos da vez. E devem se tornar os melhores amigos de nossos acessórios preferidos.