4 acessórios de cabelo para entrar no clima de primavera

Com as flores da primavera, também começam a chegar as temperaturas mais altas. Trouxemos 4 ideias de acessórios para prender o cabelo e ainda ficar florida como a estação mais bonita do ano!

Confira:

Lenço

Com amarrações simples e muitas vezes usados para acompanhar um coque, os lenços com estampa floral são uma mão na roda para quem quer fugir do calor e mesmo assim ficar enfeitada. Gosta de tranças? Uma dica bônus é trançar o lenço junto ao cabelo.

Turbantes

Os turbantes são extremamente práticos e podem ser feitos com qualquer tipo de pano ou estampa. Que tal apostar em lenços floridos para fazer o seu? Além da estampa, você pode escolher a amarração em formato de flor.

Coroa de flores

Usada como tiara ou para enfeitar um penteado amarrado, a coroa de flores nunca perde a graça e sempre dá um ar romântico.

Presilha de flor

Para quem gosta de chamar a atenção e ao mesmo tempo ficar com o visual romântico, a presilha de flor é um detalhe indispensável no cabelo.