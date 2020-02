11 grifes internacionais inauguram novas lojas no Brasil

Bolsas da grife Bottega Veneta em loja de Las Vegas, nos EUA

Confira, em ordem alfabética, quais marcas de luxo invadem o mercado nacional:

Balmain

Inaugura espaço no Shopping Cidade Jardim, São Paulo, a partir de Abril. A loja terá 70 m² e abrigará as coleções de resort e verão 2012, totalizando mais de 800 peças.

Bottega Veneta

Ganhará novo espaço no shopping JK (SP), a partir de maio. A grife já tem loja de acessórios no Iguatemi (SP).

Burberry

A grife inglesa abrirá sua quarta loja no Brasil, no shopping JK (SP), a partir de abril. A marca já está presente nos shopping Iguatemi e Higienópolis (ambos em São Paulo), além de um ponto de venda em Brasília. Em novembro, está prevista a inauguração de loja em Brasília. O novo espaço em São Paulo receberá as linhas da Burberry Prorsum, Brit, London, Kids e acessórios.

Cartier

A grife, que já tem loja nos Jardins, em São Paulo, ganhará novo espaço em junho, no shopping Cidade Jardim (SP). Em novembro será a vez de inaugurar loja no Village Mall, no Rio de Janeiro.

Chanel

A grife ganha nova loja em junho, no shopping JK (SP). Os produtos da marca já estão à venda no Iguatemi e no Cidade Jardim, também em São Paulo.

Diane Von Furstenberg

A estilista inaugura sua segunda loja no Brasil a partir de abril, no shopping JK (SP). Diane Von Furstenberg já vende suas criações no shopping Iguatemi de São Paulo.

Christian Dior

A grife francesa reforça sua presença em São Paulo com loja no shopping Cidade Jardim, a partir de novembro. A grife já possui loja paulistana nos Jardins.



Bolsas da grife Dolce & Gabbana em loja de Londres

Dolce & Gabbana

A grife inaugura loja no shopping JK (SP), a partir de abril. O espaço terá 800 m² e promete abrigar todas as coleções da marca.

Gucci

A Gucci, que já tem lojas nos Iguatemis de São Paulo e Brasília, terá dois novos endereços paulistanos: Cidade Jardim (em março) e JK (em abril).

Lanvin

A grife queridinha dos fashionista inaugura em abril, no shopping JK (SP).

Tory Burch

A grife traz sua coleção “ready to wear” ao Brasil a partir de abril, no shopping JK (SP). Também está prevista inauguração de outra loja paulistana em maio, no Iguatemi.