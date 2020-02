Os filmes podem criar estrelas, mas também têm influência na moda de uma era. De Marylin Monroe a Audrey Hepburn, passando por Julia Roberts e Sharon Stone, confira uma seleção de 10 vestidos que fizeram história no cinema:



Anita Ekberg e Marlene Dietrich

Foto: Reprodução/IMBD.com



À esquerda, a inesquecível Anita Ekberg mostra toda a sua sensualidade usando um vestido com decote tomara que caia em “La Dolce Vita”, de Fellini. O vestido – que tem panos esvoaçantes costurados na região da cintura – é da grife Balenciaga. À direita, Marlene Dietrich será sempre lembrada pelo vestido branco com detalhe de pele usado no filme “Desire”. A peça foi criada pelo estilista Travis Banton.



Grace Kelly e Rita Hayworth

À esquerda, Grace Kelly influenciou gerações de mulheres com os vestidos rodados que usou no longa “Janela Indiscreta”. O figurino foi criado pela famosa Edith Head, que durante anos comandou o guarda-roupa dos estúdios Paramount e foi indicada 35 vezes ao Oscar de Melhor Figurino. À direita, o longo preto usado por Rita Hayworth em “Gilda”, responsável pela sua imagem de “femme fatale”, é assinado pelo estilista Jean Louis.



Marylin Monroe e Audrey Hepburn

À esquerda, o vestido branco esvoaçante plissado com decote frente única é o mais famoso usado por Marylin Monroe e apareceu na comédia “O Pecado Mora ao Lado”. Recentemente, o modelo foi leiloado por US$ 4,6 milhões (cerca de R$ 8,2 milhões). À direita, Audrey Hepburn virou o símbolo da mulher moderna e independente com os pretinhos básicos e pérolas que usou em “Bonequinha de Luxo”, que tem figurino assinado pelo estilista Hubert de Givenchy.

Sharon Stone e Molly Ringwald

À esquerda, mais um vestido branco que fez história no cinema: no corpo de Sharon Stone em “Instinto Selvagem”, a peça foi usada sem calcinha por sua personagem, marcando a cruzada de perna mais famosa das telas. A peça, acompanhada de um casaco igualmente branco, foi desenhada pela estilista Ellen Mirojnick. À direita, Molly Ringwald se transformou em um ícone “teen” ao criar seu próprio vestido para a formatura no filme “A Garota de Rosa Shocking”. O modelo – que tem rendas e bolinhas brancas – é da estilista Marilyn Vance.



Vivien Leigh e Julia Roberts

À esquerda, cena do filme “E o Vento Levou”, que teve um dos guarda-roupas mais completos da história do cinema. Para gravar o longa-metragem foram criadas nada menos do que cinco mil peças de roupas, todas desenhadas pelo estilista Walter Plunkett – inclusive os vestidos poderosos da protagonista, a atriz Vivien Leigh. À direita, o vestido vermelho usado por Julia Roberts em “Uma Linda Mulher”, que também foi criado pela estilista Marilyn Vance.