10 roupas de inverno que estão na moda

Jaqueta perfecto Jaqueta perfecto preta é a escolha mais básica

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS Modelo com botões de metal e zíper trespassado na frente, aparece em diversas cores e tecidos – couro é o mais tradicional.



Como usar?

Se estiver cheinha, opte por modelo em tom escuro, com detalhes discretos (nada de zíperes enormes). Escolha certa

Jaqueta preta e básica é atemporal. Combine

Com vestido preto e liso, meia-calça tipo escocesa (xadrez) e ankle boot preta.

Casaqueto militar

Militarismo virou tendência, garotas!

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS

Modelos retos e bem estruturados compõem produções casuais, mas cheias de classe.



Como usar?

Se tiver os ombros largos, não compre modelos nos quais eles ficam em destaque.



Escolha certa

Peças em tons de cinza, marrom e verde-oliva.



Combine

Com malha de tricô e calça jeans.

Trench coat

Trench coat é a cara do inverno

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS

Modelo criado pelo estilista inglês Thomas Burberry no início do século 20, é peça obrigatória em qualquer guarda-roupa.



Como usar?

Fica lindo em todo tipo de corpo, podendo ser usado aberto ou fechado. Caso esteja acima do peso, opte por modelos de corte reto, com cintos finos.



Escolha certa

Para sair do preto, escolha tons de nude ou cinza.



Combine

Com vestido estampado e bota montaria.

Blusa com ombros em evidência

Cuidado: ombros estruturados não ficam bem em todas as mulheres

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS

Nesta estação, os ombros ganham destaque por meio de mangas bufantes, aplicação de tachas, pregas e brilhos.



Como usar?

A peça já chama atenção para o tronco; então, invista em itens sequinhos na parte de baixo. Evite-a se tiver o corpo tipo triângulo invertido: seus ombros parecerão maiores.



Escolha certa

Camisas com ombros bufantes.



Combine

Com calça skinny e ankle boot.

Meia-calça

Esquente suas pernas nas baixas temperaturas

Foto: Reprodução/ VIVA!MAIS

Quanto mais ousada, melhor! Modelos coloridos, texturizados ou de renda estão super em alta.



Como usar?

Caso tenha pernas grossas, opte por meias escuras e foscas, com estampas pequenas, discretas e de cor neutra.



Escolha certa

Preta fosca para quem tem pernas muito grossas; coloridas para mulher de pernas longilíneas.



Combine

Com shorts jeans e casaqueto.