1 peça, 3 looks: como fazer combinações com o macaquinho

O macaquinho estampado chegou nesta temporada mais curto e decotado, mas sua estampa floral monocromática abre espaço para inúmeras sobreposições que irão dar o que falar neste verão.

Confira uma lista de combinações possíveis que ajudaram na hora de você explorar a sua criatividade.

Com camisa de algodão

Simples e delicado, a dica é pegar uma camiseta de botões grande e sobrepor ao macaquinho, como se fosse um casaco. Desta forma, irá ficar estiloso e confortável ao mesmo tempo. Complete o look com uma bolsa e uma sandália bem despojadas.

*Macaquinho de viscose e linho, FYI, R$ 448

*Camisa de algodão, ‘2 Essential para Shop2gether, R$ 329

*Body de poliamida, Intensify.me, R$ 387

*Bolsa de palha, Kenuz, R$ 149,90

*Sandálias de couro, Schutz, R$ 480

Com um casaco

A mistura de estampas traz para o look um ar bem descolado, além de ser perfeito para sair com os amigos ou ir para uma festa. Os acessórios acrescentam o luxo para a combinação. Abuse neles.

*Macaquinho de viscose e linho, FYI, R$ 448

*Casaco de viscose, C&A, R$ 69,99;

*Brincos de metal, Kenuz, R$ 19,90;

*Óculos de acetato, Havaianas, R$ 289

Com tênis

Com uma pegada mais street style, esta combinação leva um pouco de tudo em você: tem a pegada mais rock na bolsa clutch e nos acessórios pratas, um ar mais romântico com a blusa de naílon e a sedução da transparência e o estilo mais casual com os tênis. Um look pacote completo!

*Macaquinho de viscose e linho, FYI, R$ 448

*Blusa de náilon, Forever 21, R$ 49,90;

*Brincos, R$ 7,90, e colar, R$ 14,90, ambos de metal, Bendita Seja;

*Bolsa de couro, Calvin Klein Jeans, R$ 450;

*Tênis de couro e camurça, Nike, na Authentic Feet, R$ 429