1 minuto de silêncio para o fantástico vestido de Elle Fanning em Cannes

Na última terça-feira (14), aconteceu a abertura oficial de Festival Cannes 2019, mostra que seleciona e premia o melhor do cinema mundial e tem a Riviera Francesa como plano de fundo. Ou seja: é um dos eventos mais glamourosos do ano! Nesta edição, Elle Fanning foi escolhida como uma das integrantes do grande júri e isso significa uma verdadeira parada fashion de looks incríveis, já que ela deve passar pelo tapete vermelho todos os dias.

Na primeira aparição, a atriz de 21 anos não decepcionou:

Embora capas e vestidos não sejam uma combinação que sempre funciona, cetim dificilmente fica bonito em fotografias, e o design possa parecer “maduro” demais para uma artista tão jovem, nada disso importou muito nesse fantástico resultado final.

Elle evocou o melhor da Hollywood da Era de Ouro com esse vestido Gucci que teria deixado Joan Crawford orgulhosa! A maquiagem com foco na boca vermelha fez o contraste certo para o tom de pêssego da produção e os pesados brincos Chopard deram o toque de riqueza final.

Para quem ficou conhecida pelos looks de princesa (certa vez, ela já usou um vestido unicórnio em Cannes!), essa mudança de estilo para “acabei de matar meu marido canalha e estou linda de morrer” é muito bem-vinda. E foi só primeiro dia de festival!