1 minuto de silêncio para o belíssimo vestido da Joey King no Emmy 2019

Às vezes, você só precisa de um belo e simples vestido para criar mágica. Na edição do 2019 do Emmy Awards, Joey King, indicada a melhor atriz em minissérie ou filme para a TV pelo trabalho dela em “The Act”, não precisou de muito para arrasar no look do dia.

Leia Mais: A trágica história da garota refém de doenças criadas pela própria mãe

Para o evento, que rolou neste domingo (22), em Los Angeles, a estrela apostou em um vestido vermelho com um design todo minimalista do Zac Posen, estilista conhecido pela predileção por vestidos arquitetônicos, mas que, desta vez, trouxe algo mais comedido.

Ela complementou a produção com os cabelos estilizados com esse efeito molhado que as celebridades tanto gostam e, claro, brincos de rubi.

Confira o look:

–