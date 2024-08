Padarias comandadas por mulheres para conhecer em São Paulo

Se você é daqueles que não dispensa um pão bem feito, já sabe que em São Paulo não faltam opções caprichadas de padarias artesanais que trabalham com massas de longa fermentação – resultado de muita dedicação e paciência.

Entre as centenas de padarias que a capital paulista abriga, muitas delas são comandadas por mulheres, que uniram seus talentos na panificação e no empreendedorismo para criarem negócios imperdíveis e que você precisa conhecer!

A seguir, confira uma lista de padarias lideradas por elas: tem padaria 100% vegana, menu feito apenas a partir de farinha integral, pão clássico e doces imperdíveis!

Nascida de um projeto que tem o artesanal como seu principal pilar, a Martoca se inspira em um ambiente intimista e tem clima de padaria de bairro. Por lá, os pães são feitos com primor e atenção aos ingredientes.

Inaugurada neste ano em Pinheiros, a casa combina especialidades de sua panificação e confeitaria com rótulos de vinho e café, desenvolvidos especialmente para a marca – tudo sob o comando da padeira e empreendedora Marta Carvalho.

Brilham no cardápio os pães de fermentação natural, como o sourdough básico, pão de azeite, multigrãos, baguetes, além de brownies, croissants, bolos e cookies.

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 953 – Pinheiros

Mais informações: @martocapadaria

Oli Pane

Apaixonada por todos os tipos de massas de fermentação natural, a chef Olivia Maita é quem comanda a cozinha do Oli Pizzas. Além das refeições no restaurante, é possível ainda adquirir as fornadas que são produzidas pela padeira diariamente: como pão de longa fermentação, panetones, colombas e pães sazonais, como o de milho.

O restaurante fica localizado no Itaim Bibi e, muito em breve, a empresária inaugura um padaria em frente ao primeiro empreendimento – ela deu detalhes da novidade em entrevista para CLAUDIA.

Endereço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 104 – Itaim Bibi

Mais informações: @olipane.sp

Lida

Com um menu que se renova semanalmente, a Lida inaugurou neste ano em Pinheiros e foi idealizada pela padeira Hanny Guimarães, que antes atuava no Futuro Refeitório, e pela jornalista Carolina Arantes.

Nas produções do empreendimento é utilizada apenas a farinha integral, e os grãos são moídos no próprio local. Além do pão da casa, de centeio, de sementes e shokupan (com trigo, manteiga ovos, leite), também é possível encontrar no cardápio folhados doces e salgados, canelé, rosca de gergelim, bolos e tortas.

Endereço: Rua João Moura, 911, – Pinheiros

Mais informações: @lida_padaria

Iza Padaria Artesanal

Considerada diversas vezes a dona do melhor pão de São Paulo, Izabela Tavares é o nome por trás da Iza Padaria Artesanal, localizada na Vila Madalena.

O estabelecimento conta com uma equipe de mulheres que produz uma variedade imensa de pães, como focaccias, baguetes, rolls, rugbrøds (pão dinamarquês), além de um extenso menu de confeitaria.

Endereço: R. Wisard, 602 – Vila Madalena

Mais informações: @iza_padariaartesanal

Beth Bakery

Instalada desde 2014 no bairro Vila Mariana, a Beth Bakery é uma padaria artesanal formada apenas por mulheres, sob o comando da engenheira, cozinheira e padeira Beth Viveiros.

O cardápio tem alterações semanais e é possível encontrar fornadas com pão italiano, sourdough integral, pão de azeite, brioche, focaccia, pão de queijo, croissant e muito mais.

Endereço: Rua Paula Ney, 298 – Vila Mariana

Mais informações: @beth.bakery