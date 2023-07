Iate-spa da Dior é lançado em primeiro dia da Paris Fashion Week

O grupo LVMH, detentor dos direitos da Dior, inaugurou um iate-spa da grife nesta segunda-feira (03), dia que marca o início dos desfiles da temporada de alta cultura da Paris Fashion Week. A construção do iate faz parte da estratégia de transformar grifes em marcas culturais.

O barco, batizado de Excellence, conta com uma estrutura luxuosa, que inclui piscina e espaços para ioga, pilates, massagens e diversos tratamentos de beleza. A embarcação fica ancorada próximo à ilha Saint-Louis, situada no coração de Paris. De lá, é possível conferir uma vista a catedral de Notre-Dame, a Concierge, o Louvre e a Torre Eiffel, além de outros pontos turísticos da capital francesa.

A Dior oferece dois pacotes de passeio: um com massagem e tratamentos estéticos faciais e corporais, que custam 680 euros, e outra opção com atividades esportivas, que custam 280 euros.

Os passeios do iate-spa da grife tiveram início nesta segunda (3), no entanto, duram além da semana de moda parisiense e irão acontecer até o dia 14 de julho, coincidindo com a comemoração do feriado francês da Tomada da Bastilha.

Os passeios duram um total de duas horas, sendo que uma delas é reservada para um período de relaxamento no deck do Excellence, sendo uma proposta luxuosa para atravessar o rio Sena e vivenciar a cidade luz.