Home office sem stress: como equilibrar o pessoal e o profissional

Com a pandemia do coronavírus, o home office se tornou uma realidade para boa parte da força de trabalho, porém, para muitas mulheres essa modalidade apresentou uma série de desafios. O maior deles foi o de encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional em um mesmo espaço, já que muitas vezes isso significa trabalhar no mesmo local onde se vive (e convive) com familiares e outras pessoas.

De lá para cá muita coisa mudou e essa conversa já evoluiu bastante, mas é fato que o trabalho remoto veio para ficar – mesmo que em formatos híbridos, em que a ida ao escritório fica limitada a alguns dias na semana.

Com isso em mente, preparamos algumas dicas para ajudar você a equilibrar a vida pessoal e profissional em tempos de home office. Assim, será possível tornar o trabalho remoto mais produtivo, eficiente e menos estressante. Olha só:

Defina um espaço de trabalho adequado:

Uma das principais dicas para equilibrar a vida pessoal e profissional em tempos de home office é definir um espaço de trabalho adequado. Isso significa escolher um ambiente tranquilo, com boa iluminação, livre de distrações e equipado com os recursos necessários para o trabalho. Um espaço organizado e bem decorado também pode ajudar a melhorar a produtividade e a motivação para o trabalho.

Crie uma rotina de trabalho:

Outra dica importante é criar uma rotina de trabalho. Isso significa definir horários fixos para trabalhar, descansar e fazer outras atividades, como exercícios físicos, meditação e hobbies.

Aprenda a desconectar:

Por fim, é fundamental aprender a desconectar do trabalho. Isso significa estabelecer limites claros entre a vida pessoal e profissional, evitar levar trabalho para a cama e dedicar tempo para atividades relaxantes e prazerosas.