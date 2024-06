Four Seasons Orlando: como é se hospedar no hotel do meme

“Quem quer ir ao Four Seasons Orlando?” Se você usa redes sociais, certamente se deparou com a frase inúmeras vezes na última semana, depois que o vídeo de uma família se preparando para as férias viralizou na internet. O resort de luxo, que fica dentro do complexo do Walt Disney World®, na Florida, já é destino conhecido dos amantes dos parques temáticos. Mas, afinal, como é se hospedar no espaço? Depois de passar alguns dias por lá, te conto sobre esta experiência.

Um dos maiores trunfos do Four Seasons Orlando é combinar luxo, relaxamento para os adultos e experiências para os pequenos – algo que fica claro já na decoração. Elegante e clean, ela conta com pequenos elementos de personagens da Disney escondidos em diversos pontos, e encontrá-los é uma diversão a parte (spoiler: logo na entrada, o parapeito da escada forma pequenos Mickeys).

Para tornar a experiência com os parques mais cômoda, os hospedes contam com o Centro de Planejamento Disney, um balcão localizado na recepção onde é possível organizar toda a visita, se informar sobre traslados gratuitos (diários, e a cada 20 minutos), agendar acesso rápido via FastPass para suas atrações favoritas e até um guia turístico VIP e privado para o seu grupo. Quem se hospeda também tem direito a entrar antecipadamente, cerca de meia hora antes do público geral.

Experiências gastronômicas

Agora, se a ideia é ver Mickey, Pateta e sua turma mais de pertinho, vale agendar o café da manhã especial com os personagens no restaurante Ravello, localizado no primeiro andar do Four Seasons.

Ele acontece todas as quintas e sábados, e conta com um buffet realmente delicioso e completo. A experiência é divertida, e mesmo os adultos são contagiados pelo encontro.

O restaurante também funciona diariamente das 17h30 até 22h00, comandado pelo chef italiano Fabrizio Schenardi, e é o único em Orlando a receber o selo italiano de culinária tradicional.

Para quem busca uma experiência de alta gastronomia, também é possível fazer uma reserva no Capa, que acaba de renovar sua estrela Michelin pelo terceiro ano consecutivo. Localizado no terraço, ele oferece o melhor da culinária espanhola, com grelhados e frutos do mar, em um ambiente moderno e romântico. De lá, também é possível assistir à queima de fogos diária dos parques da Disney.

Quer apenas um drinque, ou uma cerveja gelada? Perto da recepção existe um bar exclusivo para maiores de idade, com boa coquetelaria e algumas opções de petiscos.

Diversão para todos (e sem sair do hotel)

Para quem deseja dar um tempo dos parques, é possível passar horas prazerosas no hotel – seja caminhando pelos jardins, jogando uma partida de golfe em um campo profissional de 6,5 hectares ou vôlei na quadra poliesportiva de grama na Explorer Island, brincando no clube para crianças e adolescentes, ou se refrescando (sim, Orlando faz muito calor durante todo o ano) na piscina para a família, ou na exclusiva para adultos – um verdadeiro refúgio.

Outro destaque do resort é a Splash Zone, que inclui um grande parque aquático e um rio artificial para percorrer com boias – as crianças (da família, ou a que vive dentro de você) costumam adorar a experiência.

Relaxamento luxuoso no SPA

Um dos meus locais favoritos certamente foi o SPA, um espaço que conta com terapias de vibração sonora (experimentei a massagem com terapia de som, e nunca me senti tão relaxada), terapias de vitaminas, cromoterapia, sessões guiadas de meditação, massagens e tratamentos faciais e capilares.

Depois de passar pelo tratamento escolhido, você é convidado a aproveitar a hidromassagem ou repousar em uma sala de descanso, com uma taça de espumante e água saborizada ou chás.

Mas e as acomodações?

Não importa a categoria escolhida, todas as acomodações são espaçosas e finamente decoradas. Destaque especial para as camas extremamente macias, e a possibilidade de assistir a uma série enquanto toma aquele banho de banheira revigorante, já que há uma televisão embutida no espelho do banheiro.

O Four Seasons Orlando oferece a opção de uma cama king size, duas camas queen size e cama queen size com berço. Para quem quer uma estadia ainda mais exclusiva, é possível optar pela Suíte Presidencial, com 255.4 m², ou pela Royal, com 306.5m², ambas para casais.

Você também pode escolher vista para o lago ou para os parques, esta última com a possibilidade de assistir aos fogos direto de sua varanda.

Vale a pena se hospedar no Four Seasons Orlando?

Se a sua ideia é ter uma estadia premium em Orlando, a resposta é sim. Depois de dias agitados caminhando pela cidade e conferindo atrações, voltar ao resort era uma experiência relaxante mais do que bem-vinda. A sensação é de estar em um oásis, mas sem perder aquele toque de magia que é esperado ao visitar qualquer dependência da Disney.

E, como você pode notar, não faltam experiências dentro do espaço para quem gosta de se manter ocupado – você certamente permanecerá entretida por pelo menos uma semana, se assim desejar.

Para além disso, o staff do hotel é extremamente prestativo, e não mede esforços para que a estadia seja incrível – inglês, aliás, não é uma obrigatoriedade, visto que os concierges falam diversas línguas, incluindo o português.

Quanto custa se hospedar no Four Seasons Orlando?

As tarifas variam de acordo com o mês e dias da semana, mas têm preço médio (em alta temporada) de R$7.984,00 para o final de semana.

* A jornalista viajou a convite de VisitOrlando