10 dicas de etiqueta indispensáveis ao visitar a casa de alguém

Ao visitar a casa de um amigo ou parente, é imprescindível que o respeito e a elegância estejam presentes em seu comportamento. Contudo, mesmo sem a intenção, podemos cometer uma série de atitudes que acabam passando a mensagem contrária. Chegar excessivamente atrasado, levantar assuntos densos e até mesmo não interagir com outros convidados, por exemplo, podem lhe trazer uma imagem indesejável.

Para evitar cair nessas armadilhas, Claudia Matarazzo, jornalista e influenciadora de etiqueta e comportamento, traz regras que jamais devem ser descumpridas (caso você queira transmitir uma boa impressão, claro). Confira:

1. Cuidado com atrasos

Ser pontual não é uma escolha, mas uma obrigação. “Se a anfitriã marcou um horário específico, descumpri-lo é bastante desrespeitoso”, declara Claudia. Claro, imprevistos podem acontecer e, de acordo com a jornalista, há uma certa tolerância nesses casos.

“Se estivermos falando de um atraso de 15 minutos, é um atraso elegante. Meia hora, por mais que seja aceitável para alguns, já é deselegante. Se a demora superar 45 minutos, estamos falando de alguém muito desorganizado e desrespeitoso que não merece a sua consideração. Diante desse cenário, não espere a chegada da pessoa. Toque o evento normalmente”, diz.

Para atenuar o desconforto causado por seu atraso, a influenciadora recomenda, ao menos, avisar o anfitrião. Contudo, não demande que ninguém espere você para iniciar os planos combinados.

2. Evite chegar com muita antecedência

Inclusive, da mesma forma que se atrasar excessivamente é desrespeitoso, chegar com muita antecedência também não é interessante. Isso porque, segundo Claudia, desestrutura emocionalmente qualquer anfitrião que esteja preparando o evento (independente de qual seja).

Caso seja inevitável aparecer com antecedência, certifique-se de não chegar mais do que 15 minutos antes do horário combinado.

“O ideal mesmo é cumprir com o horário marcado. Chegue no máximo 15 minutos antes ou depois, pois, assim, a pessoa terá condições de te receber”, declara.

3. Tenha leveza

Aqui, Claudia se refere à leveza tanto no diálogo quanto no comportamento. “Não vá ficar falando sobre coisas tristes e pesando o ambiente”, indica. Demonstrar muita preocupação, tanto com o ambiente externo quanto com si próprio, também não é adequado.

Pessoas engessadas, de acordo com a influenciadora, deixam o anfitrião muito aflito. “Mostre-se à vontade, sem excesso, e se houver mais convidados no recinto, tenha muita delicadeza com essas outras pessoas”, afirma.

4. Interaja com todos

Muito conectada à dica anterior, interagir com todos os presentes, sem exceção, é essencial. Nada de deixar alguém de fora, pois isso pode provocar uma certa sensação de desconforto.

“A interação, claro, precisa ser discreta, sem grandes excessos. Mas sim, é necessário interagir e se mostrar interessado. Mesmo que não esteja se divertindo loucamente, demonstre ao menos estar passando bons momentos com os outros convidados”, pontua.

5. Não dê palpite na rotina

Se você não estiver em sua casa, não dê palpites sobre os costumes do anfitrião. “Nada de frases como ‘Ah, lá em casa é assim ou assado’. Você está na casa daquela pessoa. Ela te convidou e tem um plano para te receber e acolher. Portanto, não interfira nesse planejamento, nem nessa rotina. Nada de sugestões de mudanças”, afirma.

6. Não faça grandes demandas

Sair perguntando se o anfitrião possui tal alimento ou bebida é, definitivamente, inaceitável. “Se ele está te oferecendo XYZ, não peça por W, né?”, brinca a jornalista.

7. Saiba o momento de ir embora

Por mais que o momento ou a festa esteja boa, Claudia afirma ser imprescindível identificar o momento certo de ir embora. E como fazer isso? A influenciadora explica: “Se a refeição já foi servida, você já bebeu, a sobremesa foi ofertada e já veio até um cafezinho, então é hora de ir embora. Esse é o sinal mais transparente de todos, não tem erro”, declara.

A profissional afirma que, mesmo que a conversa esteja boa e as piadas estejam rolando soltas, não é elegante permanecer no recinto. “Roda de piada só é engraçada até a terceira anedota. Depois disso, já fica repetitivo e perde a graça”, diz.

Aquele momento em que as pessoas passam a beber demais, e os convidados vão ficando cada vez mais alterados, incluindo você, também é um convite para dizer adeus. “Claro que tudo depende do tipo de reunião e do grupo de amigos”, complementa.

Há também anfitriões que já são mais explícitos: “Tem gente que começa a apagar as luzes, que pede para tirar a mesa enquanto as outras pessoas estão na sala. Esse é um indício que acabou mesmo.”

8. Evite trazer outras pessoas

Claudia Matarazzo alerta: trazer alguém quando só você foi convidado, sem avisar, é falta de educação. “Perguntar se pode levar só é aceitável quando temos uma certa intimidade com o anfitrião”, afirma.

Todavia, de forma geral, a especialista em etiqueta reitera que o melhor é evitar tal requisição, visto que o dono da casa possui um planejamento e um espaço para receber um número certo de convidados.

“Se tal pessoa não foi chamada, é porque não dá. E, obviamente, na primeira visita à casa de alguém, não há negociação, você não leva ninguém.”

9. Não faça desfeita com a comida

Para Claudia Matarazzo, o anfitrião não é obrigado a adivinhar qual a comida preferida de todo mundo. “Por isso, a melhor alternativa é servir a refeição em três etapas. Você tem um primeiro prato, que normalmente é uma massa ou risoto, o prato principal, que vem acompanhamentos, e a sobremesa”, diz.

Ela continua: “Então, mesmo que sirvamos uma carne ou um peixe, e a pessoa seja vegana, terão acompanhamentos. Não é possível que você não consiga comer nada do que foi preparado ali”, brinca.

Caso exista apenas um prato disponível, e ele seja feito com um ingrediente que você detesta, a influenciadora indica se servir o mínimo possível, apenas para não demonstrar desfeita.

“Agora, não existe falar ‘ah, isso eu não como, eu não gosto’. Não dá. O único cenário em que é aceitável recusar é quando temos alergia ao alimento. E, mesmo assim, explique muito discretamente, sem sair anunciando que não vai comer”, aconselha.

10. Comportamento excessivo

Por fim, a influenciadora revela que há duas atitudes imperdoáveis quando o assunto é etiqueta ao visitar alguém: “Beber demais, dar vexame, ser inadequado, falar besteira e ficar caindo pelas tabelas, eu acho horrível. Não importa o gênero ou idade, não tem desculpa”, dispara.

Além disso, Claudia afirma que engajar em brigas e discussões, sem dúvidas, é imperdoável.

