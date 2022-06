Da força do fogo ao brilho etéreo das estrelas: Lino Villaventura na SPFW

Sempre um dos desfiles mais aguardados na São Paulo Fashion Week (SPFW), Lino Villaventura conseguiu surpreender novamente nesta sexta-feira (3). Com tom dramático, os looks foram da potência do fogo ao sentimento etéreo que nos invade ao contemplarmos as estrelas, em uma passarela com nomes de peso, como as veteranas Vivi Orth, Mariana Dias e Corvina, e a ex-BBB Camilla de Lucas.

No primeiro ato, pudemos observar looks com estampas de fogo – tanto masculinos quanto femininos – com blusões, jaquetas, calças e galochas. Nervuras, detalhes quase arquitetônicos, bordados e patchworks marcaram presença, mas também houve espaço para o brilho e a suavidade, com canutilhos e lantejoulas aplicados em tecidos fluidos e nobres, que se moviam com elegância pela passarela. Assista abaixo: