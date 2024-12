Como limpar o espelho perfeitamente e deixá-lo sem manchas

Um bom espelho é aquele que você consegue ver todos os detalhes possíveis de sua aparência. Porém, depois de um tempo em casa, é difícil manter o aspecto cristalino do objeto por muito tempo. Marcas de dedo, pó e até mesmo o vapor da água podem acabar prejudicando a qualidade do item decorativo. Para reverter esse cenário, confira dicas de como limpar espelhos perfeitamente, tirando todas as manchas:

Dicas de Limpeza

A home expert Flávia Ferrari tem dicas infalíveis para a limpeza do seu espelho. “O único produto que você deve usar é água morna, pois ela não agride a superfície do espelho e retira toda a sujeira que pode conter”. Caso queira complementar, adicionar uma pequena quantidade de álcool é permitido.

“Use sempre um pano macio para a limpeza, para evitar danos na superfície”. Também é importante fazer o “movimento em S” na hora de limpar, para retirar toda a sujeira que pode estar acumulada. “Assim, você joga toda a sujeira para os cantinhos e fica mais fácil de sair”, explica Flávia.

Muito importante: nunca jogue água diretamente no espelho! Isso fará com que o liquido entre na superfície, potencializando manchas. Também não use panos velhos ou que soltem muitos fiapos.

Dicas adicionais

1. Evite usar produtos químicos abrasivos ou ácidos.

2. Não use papel-toalha ou panos ásperos, pois podem riscar o espelho.

3. Limpe o espelho regularmente para evitar acúmulo de poeira e manchas.

4. Para espelhos com moldura, limpe a moldura separadamente com um pano macio e sabão suave.

