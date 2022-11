Chuva de meteoros Táuridas do Sul poderá ser observada do Brasil

Na noite desta sexta-feira (4), teremos uma chuva de meteoros, a Táuridas do Sul, resquício do cometa Encke. Esse fenômeno acontece todos os anos e é causado pelo movimento da Terra em torno do Sol atravessando a trilha do Encke, e forma um belo espetáculo de estrelas cadentes que, neste ano, poderão ser vistas em todo o Brasil.

O momento Táuridas do Sul será hoje, dia 4 de novembro, pois é o pico mais central do trajeto do cometa, mas o evento segue ativo até o dia 25, perdendo sua intensidade ao longo das semanas. Por apresentar meteoritos maiores e coloridos, quando entram na atmosfera da Terra eles explodem de uma forma brilhante e intensa.

Que horas acontece a chuva de meteoros Táuridas do Sul?

O fenômeno toma conta do céu a partir das 20 horas, quando nasce a constelação de Touro, o radiante da chuva (ponto no céu de onde os meteoros parecem originar de acordo com o planeta em que o observador está) que dá nome ao acontecimento, e segue noite adentro, por toda a madrugada. O pico será por volta da meia-noite, melhor horário para observação já que o radiante estará mais alto e a Lua mais baixa.

Como faço para observar?

Para assistir à chuva de meteoros Táuridas do Sul é bom estar em um local alto, longe da poluição luminosa. Como está frio em boa parte do país, é importante se agasalhar, pegar uma cadeira reclinável e esperar pelo espetáculo.

Caso você não consiga observar o evento, ainda neste mês, mais uma chuva de estrelas cadentes poderá ser vista: a Leônidas. O pico ocorre entre os dias 17 e 18 de novembro.