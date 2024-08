Agora você pode se hospedar na casa da Polly Pocket

Quem aí já sonhou em viver na casa da Polly Pocket? Agora, finalmente, você pode realizar este desejo da infância: a bonequinha de plástico que foi sucesso nos anos 1990 ganhou um espaço real e lúdico, disponível a partir do dia 21 de agosto no Airbnb.

A casa, pensada especialmente para receber uma festa do pijama com até 5 pessoas, foi montado para celebrar os 35 anos da boneca da Mattel.

São dois andares com objetos de plástico colorido, incluindo as roupinhas para provar por cima do seu look e se divertir (só não vale morder – sabemos que você já fez isso na infância!), sala, cozinha e espaço de convivência para jogar conversa fora com as amigas.

Atrações da casa da Polly Pocket

A casa da Polly Pocket tem espaços pensados para explorar e relaxar em grupo, como o closet com roupas de plástico para provar, penteadeira com vários acessórios que faziam parte do universo da boneca, uma sala para maratonar filmes em VHS, balas, pipoca e outras guloseimas dos anos 1990 (como os famosos Push Pops) e uma estação especial para montar braceletes de amizade. Tudo bem nostálgico!

As atividades lúdicas acontecem dentro do espaço, que não tem telhado, e as comidinhas são servidas pela própria experiência, já que não há uma cozinha equipada no local. Para dormir, é só ir até a tenda montada no jardim, bem ao estilo “acampamento no quintal”, que conta com cinco camas de solteiro.

O anúncio também promete algumas surpresas escondidas, que os hóspedes devem explorar para encontrar.

Como se hospedar na casa da Polly?

O Airbnb aceitará pedidos de reserva para a casa da Polly Pocket do dia 21 ao dia 28 de agosto, através deste link. As datas de hospedagem são mais amplas, mas ainda não foram informadas oficialmente.

A casinha de plástico está localizada em Westford, Massachusetts, nos Estados Unidos.

E então, que tal embarcar nesta aventura?

