Bulgari inaugura o hotel na Piazza Augusto Imperatore, em Roma

A Bulgari, casa de moda de luxo italiana, inaugurou seu mais novo hotel na Piazza Augusto Imperatore, em Roma, no início de junho (9/6). Este é nono empreendimento global da Bulgari Hotel Resorts, prestando homenagem à cidade natal da joalheria. O espaço oferece 114 quartos e suítes luxuosas, que permitem uma experiência de elegância e descontração aos hóspedes. Para celebrar a inauguração, a marca lançou uma linha comemorativa de joias finas e alta-joalheria da coleção Monete, além de celebrar o empreendimento com uma variedade de espetáculos e a presença de celebridades como Zendaya e Priyanka Chopra Jonas. Reunimos os destaques e informações do novo hotel para você! Veja só:

Tudo sobre o Bulgari Hotel Roma

O hotel localizado no ponto estratégico da Piazza Augusto Imperatore, está a poucos passos de alguns locais célebres da cidade, como da Via del Corso e da Via del Babuino, da icônica Escadaria Espanhola e da emblemática bandeira Bulgari na Via Condotti. O Bulgari Hotel Roma está posicionado em frente ao Mausoléu do imperador Augusto, recentemente renovado.

O hotel se assemelha às estruturas romanas contemporâneas, uma verdadeira homenagem à história da cidade: “O hotel oferece uma imersão total e única em um novo luxo que combina hospitalidade, artes e artesanato, sendo pioneiro em uma nova geração de monumentos Haute Hospitalité. Temos a honra de contribuir para o esplendor de Roma, lar da Bulgari e sempre uma fonte inesgotável de inspiração para todas as suas criações”, comentou Jean-Christophe Babin, CEO do Bulgari Group.

O CEO também revelou que o hotel conta uma biblioteca pública sobre arte e arquitetura romana, além de estátuas únicas da famosa coleção Torlonia, como o imperador Augusto recebendo os hóspedes no hall de entrada. Ademais, priorizam que os hóspedes pudessem ter uma experiência romana única, proporcionando gastronomia direta do Chef Niko Romito, além de terem um terraço panorâmico com uma vista 360° da cidade de Roma.

A celebração: Coleção Monete

A celebração teve início com o CEO do Bulgari Group, Jean-Christophe Babin, realizando a cerimônia de corte da faixa de inauguração em frente a uma estátua original de 1 a.C. em mármore Pentélico de Augusto. No tour pelo hotel, os convidados deslumbraram-se com espetáculos de música ao vivo da banda The Shakes, Alessandro Ristori e Saturnino, uma exposição de peças vintage Bulgari – como um colar em platina com esmeraldas e diamantes datado de 1962.