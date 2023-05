Bottega Veneta celebra cultura brasileira na Casa de Vidro, em SP

De 27 de maio a 3 de junho de 2023, a Bottega Veneta traz para a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, em São Paulo, uma programação especial para celebrar a cultura brasileira e os 10 anos da marca no país. A entrada é gratuita.

O projeto The Square São Paulo é o mais recente capítulo da série de intercâmbios culturais da marca, que teve sua estreia em Dubai no ano de 2022, seguida por uma segunda edição em Tóquio.

Sob a direção criativa de Matthieu Blazy, a série busca reunir artistas, convidados e o público em eventos imersivos exclusivos de cada local, que promovem a curiosidade, o diálogo e os valores fundamentais da Bottega Veneta, como artesanato, criatividade e autoexpressão.

“A Casa de Vidro é um dos meus lugares preferidos”, afirma Matthieu Blazy. “É uma verdadeira inspiração encontrar aqui artistas de várias gerações, disciplinas e de todo o Brasil para celebrar o legado de Lina Bo Bardi e a riqueza da cultura brasileira.”

The Square São Paulo

O evento em São Paulo tem curadoria de Mari Stockler e apresenta uma evolução das estruturas quadradas personalizadas presentes nas edições anteriores em Dubai e Tóquio. Desta vez, o evento se desenrola no cenário deslumbrante da Casa de Vidro, um marco do modernismo brasileiro projetado pela arquiteta italiana Lina Bo Bardi.

“Do projeto modernista ao abraço da força da cultura popular brasileira e colaboração com a contracultura, Lina desafiou normas e desenvolveu ideias que atravessaram o tempo cronológico como flechas e são, hoje, uma perspectiva essencial da identidade brasileira”, relata a curadora do The Square São Paulo.

Durante o programa de 11 dias, renomados artistas e suas obras de arte de diversas regiões do Brasil se unem para prestar homenagem ao legado da arquiteta modernista, explorar sua interação com a cultura nacional e celebrar a criatividade brasileira em todas as suas formas.

Programação

A curadoria do evento gira em torno de quatro percursos temáticos relacionados ao tempo, geometria e espiritualidade, à contracultura brasileira e às raízes da Bossa Nova.

Os talentos participantes incluem nomes como Arnaldo Antunes, Ibã Salles, Vivian Caccuri, Luiz Zerbini, Carlito Carvalhosa, Rosana Paulino, Alaíde Costa, Lenora de Barros, Cristiano Lenhardt, Leda Catunda, Ricardo Aleixo e João Camarero.

O evento também conta com obras de Lygia Pape, Hélio Oiticica, Augusto de Campos, Mestre Guarany, Surubim Feliciano da Paixão – além de obras da própria Bo Bardi, escritos e móveis originais abrigados na Casa de Vidro. Quatro livros, baseados nos quatro percursos do The Square, foram publicados em uma caixa de edição limitada.

SERVIÇO

Quando: 27 de maio a 3 de junho

Onde: Casa de Vidro (Rua General Almerio de Moura 200, São Paulo, SP)

Entrada Gratuita

Agendamento obrigatório: casadevidro.byinti.com

Mais informações: info@institutobardi.org