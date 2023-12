8 itens que você precisa ter no carro – sempre!

Ter um carro é uma facilidade enorme no dia a dia, mas quantas vezes você pegou uma chuva daquelas no meio do caminho e percebeu que não tinha um guarda-chuva e precisaria andar? Ou estava usando um sapato desconfortável para dirigir?

Pensando nisso, selecionamos 8 itens que vale a pena você sempre ter no seu carro para os momentos de aperto. Olha só:

Itens que você deve ter no carro

1.Lanterna

Lanterna LED Coleman Battery Guard 325M, multicolorida A lanterna com Battery Guard preserva a bateria, estendendo sua vida em até 25%, com design resistente a quedas de até 2 metros. Oferece 2 horas de brilho intenso (500 lumens) ou 200 horas de luminosidade baixa (10 lumens).

Compre agora: Amazon - R$ 238,90

Continua após a publicidade

2.Guarda-chuva

Rainbrella Guarda-chuva com abertura automática O guarda-chuva Rainbrella possui 106 cm de diâmetro, 2 dobras, alça de gancho e manga de armazenamento, ambos em plástico, com cobertura na cor preta. Compre agora: Amazon - R$ 52,91

3. Carregador portátil para celular

Continua após a publicidade

Geonav Carregador Portátil por Indução Carregador portátil de 10.000 mAh com três opções de carregamento (USB-C, USB, indução até 15W) e saídas rápidas (USB-C até 20W, USB até 18W). Compatível com smartphones por indução Qi, USB-A, ou USB-C com Power Delivery; possui ímãs N-52 fortes para fixação em iPhones 12, 13 e 14. Compre agora: Amazon - R$ 296,10

4. Suporte para celular

Suporte Veicular Tank Dinamic - Gshield O Suporte Veicular Tank Dinamic da marca Gshield, em preto, é ajustável para celulares de 6 a 9,5 cm, gira 360° e fixa-se no ar-condicionado por trava de pressão. Oferece praticidade ao motorista, mantendo o celular visível e seguro com braços ajustáveis e tecnologia de trava Gravity para estabilidade. Compre agora: Amazon - R$ 86,42

Continua após a publicidade

5.Porta-bolsa e sacolas

Organizador de carro O porta-malas de bolso em rede de couro estende-se entre os assentos dianteiros, oferecendo armazenamento extra e atuando como barreira para crianças ou animais no banco traseiro. Reduz a distração ao dirigir, permitindo acesso fácil à bolsa sem desviar o olhar da estrada. Fácil de instalar, compatível principalmente com caixas de apoio de braço de abertura frontal. Compre agora: Amazon - R$ 67,00

6.Garrafa de água

Continua após a publicidade

Hydro Flask Garrafa de água A garrafa com tecnologia TempShield mantém a temperatura das bebidas por até 24 horas frias e 12 horas quentes, enquanto o aço inoxidável robusto protege contra sabores e é lavável na lava-louças. À prova de vazamentos e sem BPA, é compatível com tampas esportivas para controle de temperatura, oferecendo uma experiência portátil e durável para atividades diversas, respaldada por garantia vitalícia. Compre agora: Amazon - R$ 244,30

7.Necessaire com itens de cuidados com a pele

Necessaire de Silicone Grande, Ricca A necessaire grande Ricca em silicone, 21 x 16 x 5 cm, é moderna e prática, ideal para acessórios, complementando seu estilo e necessidades de moda. Compre agora: Amazon - R$ 81,15

Continua após a publicidade

8.Kit básico de primeiro socorros

Bolsa Kit Primeiros Socorros P - Curtlo, Vermelho Necessaire compacta de primeiros socorros para atividades esportivas ou ao ar livre, oferecendo organização com fecho por zíper e bolsos internos em tela, porém, sem incluir medicamentos. Compre agora: Amazon - R$ 82,90