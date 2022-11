Women on Walls lança plataforma para apoiar mulheres nas artes visuais

A plataforma do Women on Walls (WOW) vai ser divulgada às 10 horas, no próximo sábado (12), em um evento híbrido – presencialmente na Vila Madalena, bairro de São Paulo, e online no YouTube do Instagrafite. O WOW, que começou como programa gratuito de capacitação para artistas visuais mulheres, agora, com mais maturidade, consolida-se por meio de um portal colaborativo de conexão e ensino livre, e é capaz de financiar e gerar oportunidades ao grupo. O projeto agrupa mentorias, capacitações e experiências práticas, que são possíveis pelo apoio de marcas patrocinadoras.

A criação do WOW surgiu a partir da necessidade de maior representatividade feminina nas artes, principalmente na urbana e no grafite. Segundo Marina Bortoluzzi, para a CLAUDIA, “o meio da arte urbana é pouco profissionalizado e as ruas são um ambiente hostil para as mulheres. É muito importante mostrar apoio e fortalecer a comunidade artística feminina”.

O site conta com filtros de pesquisa para artistas, curadoras e professoras, mas também há uma mudança importante para as usuárias: o mundo inteiro pode controlá-las, o que dá visibilidade global ao trabalho delas. Já neste mês, o WOW vai disponibilizar 45 aulas gratuitas, com duração entre 1 e 2 horas cada, e conta com nomes renomados, como Hanna Lucatelli, Anne Galante, Mag Magrela, Igi Ayedun, Arissana Pataxó, Pati Rigon, Daiara Tukano, Gleo, Ledania, Faith47, Lady Pink, Rosana Paulino e Nina Pandolfo.

“O WOW criou essa rede de apoio que fortalece umas às outras e impulsiona a carreira das artistas”, afirma a idealizadora, que completa: “com a plataforma, queremos expandir o conhecimento das pluralidades na arte e reforçar a potência da mulher nas diversas atuações dentro da indústria artística”. Ela ainda explica que isso permitirá que os contratantes enxerguem as capacidades e subjetividades de cada profissional e que, por isso, “eles não terão mais desculpas em não nos contratar”.

Comprometidos com as mulheres mesmo quando não se trata das usuárias, 95% da equipe de lançamento é feminina. Além disso, a comunidade conta com aulas lecionadas por mulheres e fórum para conversas. A fim de expandir o poder de alcance do site, a plataforma será lançada em português e inglês, já com planejamento para a disponibilidade em espanhol.

Continua após a publicidade

A DJ Michelli Provensi irá se apresentar antes da abertura oficial, que será feita com a apresentação de dados sobre as mulheres nas artes. Depois, às 11 horas, vai haver três talks com artistas sobre os assuntos do momento. Na sequência, terá uma roda de conversa com Luciana Ribeiro, Jamaira Pacheco, Larissa Pare. Às 11h50 chega a vez de Hanayrá Negreiros, Julia Lima (Elas Estão Aqui), Mônica Ventura (Coletivo Trovoa), Chermie (Graffiti Queens) e Thais Rivitti (Vozes Agudas). O último talk é às 12h30, com Carollina Lauriano; Marina Pozza (Marketing Sandálias Ipanema); Priscila Perestrelo (Marketing Baw Clothing); Marcela Scheid, artista, designer e escritora; e Bruna Frog e Aline Bispo, artistas visuais. Às 13h10, Bortoluzzi fará a apresentação oficial da plataforma do WOW.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por WOW – Women on Walls (@womenonwalls.co)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por WOW – Women on Walls (@womenonwalls.co)