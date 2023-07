Spotify e Instagram lançam parceria inédita com o “Reels Charts”

O Spotify e o Instagram trazem novidades! Em collab inédita, as plataformas lançaram o “Reels Charts”, uma playlist no Spotify que revela as 50 músicas mais populares do Instagram Reels, nesta quarta-feira (19). O serviço já está disponível no Spotify e chega no Brasil e no México para que você possa escutar as músicas que tanto tem aparecido na sua página do reels, basta acessar a plataforma de música e deixar a playlist tocar. Confira tudo sobre o Reels Charts:

O que é o Reels Charts

O “Reels Charts” é uma playlist no Spotify semelhante às que a plataforma disponibiliza para conferir os principais hits em cada país, cheia das músicas mais populares do universo do Instagram Reels. Para a criação da playlist levam-se em consideração diferentes variáveis, como as músicas mais utilizadas nas criações de reels, faixas com maior crescimento de visualizações, nível de engajamento, consumo geral, entre outros fatores.

Os países que receberam a novidade foram o Brasil e o México, que estão entre os maiores consumidores de música mundialmente, de acordo com o relatório da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). Portanto, o Reels Charts é uma ótima ferramenta para que os fãs da música acompanhem as trends do momento e conheçam as músicas que invadem suas redes sociais.

E é claro que todos nós sempre queremos aquela ajudinha extra para achar as músicas que conquistaram o nosso coração em um vídeo de 30 segundos, né? Com o Reels Charts você pode se conectar com as principais tendências Mas a novidade também é ótima para além delas, viu? Ela pode ser uma ferramenta importante para artistas que estejam buscando alcançar uma base de fãs mais ampla, aproximando os criadores com os seus fãs e facilitando conexões entre eles.

A ferramenta já está disponível para que usuários do Spotify Brasil embarquem nessa jornada musical, basta conferir a playlist atualizada semanalmente na plataforma. Escute os principais hits do Instagram Reels: