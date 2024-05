Os melhores smartphones flip para você comprar

Comprar um celular flip deixou de ser coisa do passado e se tornou sinônimo de tecnologia e inovação. Os novos smartphones contam com câmeras de alta resolução, telas infinitas e tamanhos personalizáveis, para caberem em sua mini bag favorita. Selecionamos os melhores produtos para você comprar! Confira abaixo:

Ao abrir o celular, a tela corresponde a 7,6 polegadas, o que facilita a leitura e possibilita assistir a séries e filmes com muito mais conforto. Com todo esse espaço, também é possível realizar diversas atividades simultaneamente com a função multitarefas.

O Samsung Galaxy Fold 3 também pode ser manuseado com uma S Pen, caneta touch screen da Samsung, e tem resistência a água.

Disponível nas cores Vanilla, Lilac e Sage Green e com acabamento em couro vegano, o Motorola Rarz 40 é uma das referências em design. A marca é muito conhecida pelos seus antigos modelos flips e sua vasta experiência trouxe celulares com um visual leve e um alinhamento perfeito, que fecha completamente. A tela poLED e a certificação HDR10+ possibilitam imagens mais nítidas e cores mais intensas.

Ideal para guardar em todos os bolsos e até nas menores bolsas. Ao dobrar o Samsung Galaxy Flip 5, sua tela fica com apenas 3,4 polegadas e mesmo assim ainda pode ser utilizada.

O visor frontal facilita as selfies e a tecnologia Nightography permite fotografias noturnas.

