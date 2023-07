Bard, o “ChatGPT” do Google, chega ao Brasil. Conheça

O Google lançou no Brasil o “Bard”, um chatbot de inteligência artificial que chega para competir com o ChatGPT, nesta quinta-feira (13). O serviço é gratuito e passa a funcionar por aqui pouco mais de três meses após ter sido lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido. O robô está disponível em 40 idiomas, incluindo o português, e basta acessar seu site e pedir para que ele realize uma tarefa! Confira tudo sobre a nova ferramenta de IA do Google:

Como o Bard funciona

O Bard é um robô, com uma proposta semelhante ao ChatGPT, que imita humanos ao escrever suas mensagens, sendo baseado na IA LaMDA – o Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo – e encontra informações a partir da internet. A ferramenta não mostra a fonte do que está escrito e alerta que o serviço pode apresentar dados incorretos.

O serviço ainda conta com um botão para o Google, que permite fazer uma pesquisa independente sobre o assunto da conversa em uma nova aba, sendo um diferencial de sua concorrência. Além disso, o robozinho do Google também apresenta três opções de resposta, para que seus usuários tenham alternativas caso a primeira não seja satisfatória.

Em uma publicação, o Google afirmou que busca “combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade de nossos grandes modelos de linguagem”.

Quais são as possibilidades do Bard?

Segundo o Google, o Bard tem milhares de funcionalidades e maneiras de responder aos seus comandos, podendo criar dicas de roteiros de viagem de acordo com os seus interesses e os lugares mais icônicos da cidade, e até dar dicas de como começar uma atividade – por exemplo, você pode perguntar: “Como ler mais?”. Além disso, a ferramenta realiza resumos, controle de tarefas, brainstorming, sugere formas de você explicar algo para outras pessoas e cria planos de ação para problemas da vida real. Ele ainda é uma ferramenta útil para programadores, já que consegue compreender e gerar códigos de programação.

Mas um dos verdadeiros destaques do serviços é que ele não responde apenas com texto, ele também pode incluir uma série de fotos para melhorar a sua experiência de pesquisa. Com o lançamento da ferramenta no Brasil, também anunciaram novas atualizações para as possibilidades que sua inteligência artificial pode alcançar! Confira:

Respostas em voz alta: a mensagem escrita pelo Bard pode ser reproduzida em aúdio, em mais de 40 idiomas;

Tom das respostas: você pode alterar o tom e estilo das mensagens redigidas pelo robô, podendo escolher dentre simples, longo, curto, profissional ou casual. No entanto, este recurso está disponível apenas em inglês;

Fixe e renomeie conversas: você pode fixar, renomear e selecionar conversas recentes com a ferramenta na barra lateral;

Exportar código para mais locais: a plataforma permite a programadores exportar código Python para o site de compartilhamento de códigos Replit, além do Google Collab;

Compartilhar respostas: você pode compartilhar sua conversa com o Bard a partir de link compartilhados;

Use imagens em seus comandos: você pode fazer upload de imagens com comandos que o Bard analisará a foto para ajudar, no entanto, este recurso está disponível apenas em inglês.

A ferramenta já está disponível para uso em português e promete adicionar novas funcionalidades em breve, afirmando que é apenas o início da sua jornada no mercado de inteligência artificial.