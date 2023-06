10 produtos desejados da Amazon que vão transformar o seu dia a dia

Todo mundo tem uma lista de desejos: aqueles produtos que você quer comprar só porque te fazem brilhar os olhos. Com a Amazon não seria diferente. O que muda, nesse caso, é que a lista dos produtos mais desejados da plataforma podem fazer toda a diferença no seu dia a dia e facilitar a sua rotina, principalmente se você é do time que vive com a agenda cheia, tentando equilibrar muitos pratinhos.

De assistentes virtuais a Kindles e fones de ouvido sem fio, os produtos abaixo podem revolucionar a forma como você lida com o seu dia a dia – afinal, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Confira os 10 produtos mais desejados da Amazon e como eles podem se encaixar na sua rotina:

Echo Dot (3ª Geração) O Echo Dot é um smart speaker com controle por voz, perfeito para qualquer ambiente. Com Alexa, você pode pedir músicas, notícias, fazer chamadas, controlar dispositivos inteligentes e muito mais. O alto-falante integrado oferece som envolvente, e você pode conectar o Echo a outros dispositivos e controlar sua casa com comandos de voz. Compre agora: Amazon - R$ 331,55

Fone de Ouvido Xiaomi Redmi Airdots Os Redmi AirDots são fones de ouvido sem fio com tecnologia Bluetooth 5.0, oferecendo uma experiência simples e conveniente. Com controle por toque, atendimento de chamadas, design elegante e qualidade sonora, eles proporcionam conforto e praticidade. Compre agora: Amazon - R$ 77

Kemite Smartband - Xiaomi Mi Band 8 Com Bluetooth 5.1 BLE, oferece conectividade aprimorada e suporta 150 modos esportivos, SpO2 e monitoramento de frequência cardíaca, além de uma bateria de longa duração e classificação de resistência à água de 5ATM. Compre agora: Amazon - R$ 294,99

Echo Show 5 (2.ª Geração) Aproveite o dia com Alexa: defina alarmes, cheque notícias, faça chamadas de vídeo e reproduza músicas, tudo com sua voz. Leve Alexa para sua mesa de cabeceira, acorde com rotinas personalizadas e conecte-se por chamadas de vídeo. Divirta-se com séries, filmes e música, e proteja sua privacidade com recursos de controle. Compre agora: Amazon - R$ 569,05

Celular Xiaomi Note 8 64GB Experimente um desempenho excepcional com o processador SnapdragonTM 665 e 4 GB de RAM, permitindo a execução simultânea de aplicativos, jogos e navegação rápida e fluida. Desfrute de uma experiência excelente em todos os seus aplicativos. Compre agora: Amazon - R$ 1.199,89

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Desfrute de som de alta qualidade sem fios através do Bluetooth, com a renomada assinatura sonora JBL Pure Bass. Atenda chamadas com facilidade e controle o som com o controle remoto de um botão. Os fones de ouvido são leves, confortáveis, dobráveis e possuem uma bateria de longa duração de até 16 horas, com opção de carga rápida. Além disso, oferecem conexões multipontos para alternar facilmente entre dispositivos Bluetooth. Compre agora: Amazon - R$ 275

Notebook Lenovo Ultrafino O Lenovo IdeaPad 1, alimentado pelos processadores AMD Ryzen™ 7000, oferece desempenho responsivo em um chassi fino e compacto. Com tela de moldura super estreita, alto-falantes Dolby Audio® e câmera com obturador de privacidade, proporciona uma experiência imersiva e segura. Com recursos como carga rápida, vida útil da bateria prolongada e integração com a assistente virtual Alexa, é ideal para multitarefas e uso diário. Compre agora: Amazon - R$ 2.799

FUJIFILM 7552 Câmera de Filme Instantâneo, Instax Mini 11 A Fujifilm Instax Mini 11 é uma câmera de filme instantâneo elegante e divertida que produz impressões instantâneas do tamanho de um cartão de crédito. Com recursos como exposição automática, flash embutido e captura de close-up integrada, permite tirar fotos perfeitas em diversas condições de iluminação. Seu design fino inclui um logotipo gravado e um anel transparente sobre a lente para um toque estiloso. Compre agora: Amazon - R$ 499,99

Xiaomi Mibox S 4K A smartbox da Xiaomi para transformar qualquer televisão em uma smartTV. O dispositivo suporta resolução de saída de até 4K a 60fps e possui um processador Quad-Core Cortex-A53 de 2.0GHz e 2GB de memória RAM DDR3. O controle remoto Bluetooth com acionamento por voz proporciona conveniência adicional. Compre agora: Amazon - R$ 524,70

Kindle 11ª Geração O Kindle é leve, compacto e possui uma tela de alta resolução de 300 ppi para uma leitura nítida. Com iluminação ajustável, modo noturno e bateria de longa duração, é perfeito para leitura sem distrações. Além disso, possui capacidade de armazenamento de 16 GB. Compre agora: Amazon - R$ 474,05