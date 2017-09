30 receitas para uma segunda-feira sem carne

1. Mix de avelã com nibs de cacau

Comece o dia com uma tigela de granola no café da manhã. Esta receita leva avelã e cacau.

2. Mix de castanha-do-pará com ervas

A granola também serve de acompanhamento para o almoço (ou para o jantar). Nesta versão, o mix é composto por castanha-do-pará e ervas aromáticas, como tomilho, orégano e salsinha.

3. Linguine ao pesto

Falando em almoço, que tal servir um linguine ao pesto como prato principal?

4. Espaguete Cacio e Pepe

Outra versão da massa é este espaguete com pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado.

5. Nhoque de mandioca ao molho de pinhão

No lugar da batata, utilize a mandioca para preparar este nhoque. De acompanhamento para o prato, doure cogumelos na manteiga.

6. Salada de abóbora com arroz-cateto integral

Depois de um fim de semana de fartura, a segunda-feira pede alimentos mais leves. A opção do dia é esta salada de abóbora com arroz-cateto integral.

7. Salada de penne com berinjela, feta e tomates confit

Além do arroz, o macarrão do tipo penne também é uma alternativa de carboidrato para complementar a sua salada.

8. Risoto de Alcachofra com brie

A cremosidade do queijo brie dá um toque especial a este risoto de alcachofra.

9. Risoto de tomate

O tomate se transforma em um delicioso molho para acompanhar este risoto.

10. Couve-flor gratinada com molho branco e queijo

A combinação entre o molho branco, o queijo e a couve-flor vão conquistar o seu estômago.

11. Quiche levinho de alho poró

O sabor marcante do alho-poró é quebrado com a suavidade da massa desta quiche.

12. Torta de alho poró, espinafre e cebola caramelizada

O alho-poró também compõe a receita desta torta de espinafre e cebola caramelizada.

13. Quiche de marguerita especial

Nesta versão de quiche, o recheio de marguerita é composto por três queijos diferentes: parmesão, coalho e gorgonzola.

14. Tutu de feijão com arroz no pote

Prato típico da culinária brasileira, este tutu de feijão fica gostoso ao ser servido no pote de vidro com arroz.

15. Caldo verde com raízes, couve e tofu defumado

Quando o dia pedir um alimento mais leve e quente, prepare este caldo verde.

16. Minicuscuz de palmito

Este minicuscuz de palmito é uma alternativa tanto para o almoço quanto para o lanche da tarde.

16. Espeto de couve-de-Bruxelas

Sirva este espeto de couve-de-Bruxelas antes do prato principal da refeição ou faça-o de petisco para ser saboreado ao longo do dia.

17. Soja verde refogada

Você vai se supreender com a praticidade no preparo desta soja verde refogada.

18. Quiabo tostado

Este quiabo tostado também é feito em poucos minutos. Ótimo para matar a fome depois de um dia de trabalho.

19. Milho na brasa com manteiga temperada

Milho na manteiga é uma delícia, certo? E ele fica ainda mais gostoso quando a manteiga recebe um tempero especial.

20. Homus

Ainda sobre comidas praticas, este homus fica pronto em menos de 15 minutos.

21. Coalhada

Corte o pão sírio em pedaços e sirva com esta coalhada no lanche da tarde.

22. Antepasto de berinjela com picles

Este antepasto de berinjela com picles é outra opção para ser saboreada com o pão sírio. Sirva-o, também, com torradas.

23. Sanduíche de falafel, abobrinha grelhada e queijo de cabra

O falafel substitui o hambúrguer de carne de boi nesta versão do sanduíche.

24. Panqueca de cenoura

Na hora de preparar esta panqueca, troque o recheio de carne moída pela cenoura e a ricota.

25. Pãozinho vegano

Este pãozinho assado não leva nenhum ingrediente de origem animal, apenas produtos vegetais.

26. Bolinho de lentilha

A lentilha não existe apenas na versão caudalosa. Aqui, o grão é o recheio do bolinho.

27. Burrata de limão siciliano

Como se fosse um fondue de queijo, mergulhe o pão italiano no queijo derretido desta burrata de limão siciliano.

28. Fondue de brie e gruyère

Mas se você preferir o fondue tradicional, a dica é esta receita que leva queijo brie e gruyère.

29. Abóbora com mascarpone

O queijo mascarpone confere cremosidade ao creme de abóbora nesta receita. Perfeito para ser apreciado com torradas.

30. Pizza de cogumelos

Segunda-feira pode ser, sim, dia de pizza. Então, por que não provar uma com recheio de cogulmelos?

