6 deliciosas receitas pernambucanas da chef dona Carmem Virgínia

É inegável a sensação de conforto e satisfação quando comemos um prato feito no fogão de casa ou preparado com carinho por alguém querido. Essa familiaridade é frequente no restaurante de dona Carmem Virgínia, o Altar – Cozinha Ancestral, que fica no bairro de Santo Amaro, no Recife. Com o cardápio da chef, dá para mergulhar em uma viagem pela essência pernambucana. A risada contagiante de dona Carmem chega aos pratos, causando alegria imediata em quem prova qualquer um deles. Não bastasse tamanha simpatia, o aroma que vem da cozinha onde as panelas borbulham sobre o fogo é de arrepiar. “Ainda que digam que o tempero maior é o amor, para mim ele pode ser materializado, criado com o que a terra nos dá. E cada pessoa que cozinha tem um pozinho, um ingrediente secreto”, confidencia dona Carmem. O dela é o masala, mix de especiarias que produz com açafrão–da-terra, curry e páprica.

“Cozinhar é um ato político. A comida pode mudar conceitos e opiniões dos outros. Portanto, também é uma ação política”, afirma Carmem.

Dona Carmem sempre cozinhou, mas seu sonho era ser jornalista. “Não daquelas que ficam à frente das câmeras; eu gostava mesmo era de escrever. Mas tive que me virar, fiz de tudo um pouco. Fui vendedora de revista, carnê do baú… O sonho foi ficando para trás”, contou no almoço feito para CLAUDIA durante uma passagem por São Paulo. Por ironia do destino, é na televisão que hoje, aos 43 anos, a pernambucana alcança milhares de pessoas. No entanto, não por sua formação em rádio e TV – o diploma foi uma conquista –, mas como jurada gastronômica. Em 2017 foi convidada para fazer parte do time do Cozinheiros em Ação, reality do canal GNT. A surpresa de dona Carmem aumentou quando descobriu que a indicação tinha partido da atriz Taís Araújo. “Ela me seguia nas redes sociais e eu nem sabia! Desde então, somos amigas”, conta. Em 2019, a chef estreou no SBT. Ao ser convocada para o elenco do reality Famílias Frente a Frente, achou que se tratava de um trote. Só acreditou quando o próprio apresentador, Tiago Abravanel, ligou para ela. “Um dos diretores me disse: ‘Você não foi lembrada, foi escolhida’. É preciso acreditar no nosso potencial, pois uma das manifestações perversas do racismo é fazer a gente perder a autoestima.”

AMOR E DENDÊ

Quando criança, Carmem foi escolhida para ser iabassê, a responsável pelo preparo dos alimentos sagrados no candomblé. Os pratos servidos no Altar têm grande influência das figuras dos orixás.

A feijoada de frutos do mar (acima, nas mãos da chef), que representa Iemanjá, é uma das iguarias que fazem sucesso no cardápio. “Feijoada não precisa ser com feijão preto e porco”, explica. A receita da pernambucana leva fava branca, camarões, polvo e muito tempero. A moqueca sem peixe (na página ao lado) também é uma reinvenção com ingredientes bem simples, como o ovo. “Ele faz o prato ficar mais barato e alimenta igualmente. Minha avó sempre dizia pra fazer com o que tem; não importa se é camarão ou ovo”, lembra dona Carmem. Ela dá outra dica: “O que garante uma boa moqueca é o molho bem-feito”.

Confira 6 receitas pernambucanas da dona Carmem Virgínia:

CAIPIRINHA NORDESTINA



Pronto em 10 minutos | Rende 1 porção

1 caju cortado metade em pedaços e metade em fatias finas

caju cortado metade em pedaços e metade em fatias finas 1 limão-taiti cortado ao meio sem a parte branca do miolo da fruta

limão-taiti cortado ao meio sem a parte branca do miolo da fruta Rapadura ralada a gosto

Cubos de gelo a gosto

1 xícara (café) de cachaça

xícara (café) de cachaça 1/2 limão-galego cortado em fatias finas

Em um copo de caipirinha, macere os pedaços de caju com o limão-taiti e a rapadura. Complete o copo com gelo, acrescente a cachaça

e misture com uma colher bailarina. Decore com as fatias finas de caju e de limão-galego.

CONSOMÊ DE INHAME COM GENGIBRE E CRISPY DE COUVE

Pronto em 1 hora | Rende 6 Porções

1/2 quilo de inhame em cubos

quilo de inhame em cubos 1 cebola média picada

cebola média picada 3 dentes de alho picados

dentes de alho picados 5 colheres (sopa) de azeite de oliva

colheres (sopa) de azeite de oliva 500 mililitros de leite de coco

mililitros de leite de coco 2 colheres (sopa) de gengibre ralado

colheres (sopa) de gengibre ralado Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Raspas de limão-siciliano a gosto

Óleo para fritar

10 folhas de couve cortadas fino

Em uma panela com água, cozinhe o inhame até ficar macio. Ainda quente, transfira para o liquidificador com água do cozimento suficiente para cobrir o inhame e bata até a mistura ficar cremosa. Em uma panela aquecida, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente o inhame batido, o leite de coco, o gengibre, sal e pimenta, mexendo até levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente as raspas de limão-siciliano. Em uma frigideira funda com bastante óleo, frite a couve até que fique crocante. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel absorvente. Sirva o consomê em um copo de vidro com o crispy de couve por cima.

SALADA DE FOLHAS E BIRI-BIRI

Além de figo, a salada de folhas leva biri-biri, frutinha verde encontrada nas regiões Norte e Nordeste. Da mesma família da carambola, tem sabor bem cítrico

Pronto em 20 minutos | Rende 6 Porções

1 maço de alface variada (lisa, crespa, romana) higienizada

maço de alface variada (lisa, crespa, romana) higienizada 1/2 maço de rúcula higienizada

maço de rúcula higienizada 1/2 maço de agrião higienizado

maço de agrião higienizado 4 biri-biris cortados em fatias finas

biri-biris cortados em fatias finas 3 figos cortados em fatias

figos cortados em fatias 1 caixinha (250 gramas) de tomate-cereja cortado ao meio

caixinha (250 gramas) de tomate-cereja cortado ao meio 100 gramas de castanha de caju torrada

gramas de castanha de caju torrada Brotos de girassol, brócolis, beterraba e coentro

1/2 xícara de azeite de oliva

xícara de azeite de oliva Suco de 1 laranja

Pimenta-do-reino branca a gosto para temperar

2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

colheres (sopa) de vinagre de vinho branco Flor de sal a gosto

Em uma saladeira, disponha as folhas e depois as fatias de biri-biri e de figo, o tomate-cereja, as castanhas de caju e os brotos. Em uma tigela, misture, com o auxílio de um batedor, o azeite, o suco de laranja, a pimenta-do-reino branca e o vinagre. Regue a salada com o molho e finalize com flor de sal.

MOQUECA DE OVO E LEGUMES DA TERRA

Cenoura, quiabo e outros minilegumes são usados inteiros na moqueca e fazem a diferença na apresentação

Pronto em 40 minutos | Rende 6 Porções

5 colheres (sopa) de azeite de oliva

colheres (sopa) de azeite de oliva 1 pimentão vermelho cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão vermelho cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 pimentão amarelo cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão amarelo cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 pimentão verde cortado metade em cubinhos e metade em rodelas

pimentão verde cortado metade em cubinhos e metade em rodelas 1 cebola roxa média cortada metade em cubinhos e metade em rodelas

cebola roxa média cortada metade em cubinhos e metade em rodelas 2 colheres (sopa) de tempero misto

colheres (sopa) de tempero misto 4 dentes de alho picados

dentes de alho picados 1 ½ xícara de leite de coco

xícara de leite de coco 1/2 xícara de caldo de legumes

xícara de caldo de legumes Sal e pimenta-de-cheiro picada

1 tomate maduro em cubinhos

tomate maduro em cubinhos 1 xícara de minicenouras

xícara de minicenouras 1 minichuchu cortado em quatro

minichuchu cortado em quatro 6 minibatatas inglesas

minibatatas inglesas 1 xícara de jerimum em cubos

xícara de jerimum em cubos 6 minimaxixes

minimaxixes 6 miniquiabos

miniquiabos 5 colheres (sopa) de azeite de dendê

colheres (sopa) de azeite de dendê 5 ovos caipiras

ovos caipiras Coentro e cebolinha a gostoEm uma panela com o azeite de oliva, leve ao fogo os pimentões, a cebola, o tempero misto e o alho até dourarem. Adicione o leite de coco e o caldo de legumes e misture. Tempere com sal e pimenta-de-cheiro. Quando começar a ferver, acrescente os legumes e cozinhe até que fiquem macios. Junte o azeite de dendê e misture delicadamente. Em uma tigela, quebre os ovos, um por vez, e disponha sobre a moqueca, ainda no fogo. Abaixe a chama e deixe que os ovos cozinhem com a panela tampada. Desligue o fogo e finalize com coentro e cebolinha.

FEIJOADA DE PERSONAGENS DO MAR

Feijoada de Personagens do Mar

Pronto em 1 hora e 30 minutos | Rende 6 porções

Para o caldo de camarão

1 cebola branca média em cubos

cebola branca média em cubos 1 talo de salsão picado

talo de salsão picado 4 dentes de alho picados

dentes de alho picados 1 cenoura média em cubos

cenoura média em cubos Casca, cabeça e rabo de camarão-rosa (que entra como ingrediente na feijoada)Para a feijoada

3 xícaras de fava branca

xícaras de fava branca 1 cebola branca média picada

cebola branca média picada 6 dentes de alho amassados

dentes de alho amassados 1/2 xícara de azeite de oliva

xícara de azeite de oliva 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

pimentão vermelho cortado em cubos 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

pimentão amarelo cortado em cubos 1/2 pimentão verde cortado em cubos

pimentão verde cortado em cubos 200 gramas de anéis de lula

gramas de anéis de lula 200 gramas de polvo cozido

gramas de polvo cozido 200 gramas de mexilhão com casca

gramas de mexilhão com casca 200 gramas de vôngole

gramas de vôngole Sal a gosto

Pimenta-de-cheiro picada a gosto

Pimenta dedo-de-moça picada a gosto

2 colheres (chá) de masala (misto de açafrão-da-terra, curry e páprica)

colheres (chá) de masala (misto de açafrão-da-terra, curry e páprica) 1/2 quilo de cação ou arraia

quilo de cação ou arraia 250 gramas de camarão-rosa fresco, sem casca nem cabeça

gramas de camarão-rosa fresco, sem casca nem cabeça Suco de 3 limões

limões 3 colheres (sopa) de azeite de dendê

colheres (sopa) de azeite de dendê 1 tomate picado, sem pele nem sementes

tomate picado, sem pele nem sementes 250 mililitros de leite de coco

mililitros de leite de coco Cheiro-verde a gosto

6 camarões grandes para decorar

Prepare o caldo de camarão Em uma panela aquecida, refogue todos os ingredientes e adicione 2 litros de água quente. Quando começar a ferver e a casca do camarão mudar de cor, desligue o fogo. Coe o caldo e reserve. Prepare a feijoada Em uma panela, cozinhe a fava no caldo de camarão reservado até que esteja macia. Reserve. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite de oliva. Quando dourar, junte os pimentões e refogue. Adicione a lula, o polvo, o mexilhão e o vôngole. Tempere com sal, as pimentas e a masala. Acrescente o peixe e cozinhe por dez minutos. Junte os camarões-rosa e cozinhe por mais cinco minutos. Desligue o fogo. Junte o suco de limão e a fava com o caldo do cozimento e misture. Regue com o azeite de dendê e mexa com cuidado para não desmanchar o peixe. Adicione o tomate, o leite de coco e o cheiro-verde. Em outra panela, aqueça um pouco de azeite de oliva e cozinhe os camarões grandes até que fiquem rosados. Tempere com sal e pimenta. Sirva a feijoada decorada com os camarões.

TERRINE DE CHOCOLATE BRANCO E DAMASCO

A terrine, feita em fôrma retangular, ganha apresentação mais delicada. A cumbuquinha com calda de damasco e as flores deixam a mesa ainda mais colorida

Pronto em 1 hora + tempo de geladeira | Rende 8 Porções

Para o creme de chocolate branco

6 gemas peneiradas

gemas peneiradas 1 xícara de açúcar

xícara de açúcar 3 xícaras de leite integral

xícaras de leite integral 300 gramas de chocolate branco picado

gramas de chocolate branco picado 1 xícara de manteiga gelada cortada em cubinhos

xícara de manteiga gelada cortada em cubinhos 1 ½ sachê de gelatina incolor sem sabor, hidratada em 6 colheres (sopa) de água e derretida em banho-maria ou por 15 segundos no micro-ondas

sachê de gelatina incolor sem sabor, hidratada em 6 colheres (sopa) de água e derretida em banho-maria ou por 15 segundos no micro-ondas Óleo para untar

Para a geleia de damasco

2 xícaras de damasco seco picado

xícaras de damasco seco picado 1 xícara de suco de laranja

xícara de suco de laranja 1/2 xícara de açúcar

xícara de açúcar 1 canela em pau

canela em pau 1 colher (sopa) de água de flor de laranjeira

Prepare o creme de chocolate branco No liquidificador, bata as gemas, o açúcar e o leite. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sem parar com um batedor de arame, até engrossar. Desligue o fogo e junte o chocolate branco, mexendo até derreter. Adicione a manteiga e misture até dissolver. Junte a gelatina ainda quente e misture. Transfira para uma fôrma de bolo inglês untada com óleo e leve à geladeira por seis horas. Prepare a geleia de damasco Em uma panela, junte o damasco, o suco de laranja, 1/2 litro de água, o açúcar e a canela em pau. Misture e leve ao fogo médio. Quando levantar fervura, deixe cozinhar com a panela semitampada por cerca de 30 minutos, mexendo de vez em quando e amassando o damasco com as costas da colher. Desligue o fogo e amasse um pouco mais. Junte a água de flor de laranjeira. Na hora de servir a terrine, aqueça levemente o fundo da fôrma com o creme no fogo e desenforme. Cubra a terrine com a calda e sirva.