Se você ainda não sabe o que preparar para esta ceia de Natal e o tempo para se programar é curto, aqui vão alguns combos rápidos para impressionar a família com seu dote culinário.

Ceia Fitness Express

Não sair da dieta em plena ceia natalina é complicado, mas, se você quiser se manter leve e saudável, aqui vai a combinação perfeita que pode ser feita em até 30 minutos.

Bebida

Suco de caqui, abacaxi e pera

Super refrescante, este suco irá manter você na tradição das frutas do Natal.

Pratos Principais

Salpicão com Iogurte

Este prato é super fácil de fazer e rende uma ótima salada nutritiva para a sua ceia. O melhor de tudo: tem apenas 132 calorias por porção.

Arroz natalino light

Se você não consegue fugir dos carboidratos no Natal, este arroz é uma excelente maneira de saciar a sua vontade rapidinho.

Sobremesa

Biscoito Natalino Light

Para aqueles viciados em doce, uma opção para ser feita de forma rápida e para alimentar a família inteira são esses biscoitos. Eles podem ser supercriativos e uma ótima maneira de explorar sua imaginação com as cores e as figuras natalinas.

Ceia Super Natalina Express

Você espera ansiosamente o Natal chegar para comer a receita especial daquela sua parente querida? Agora é a sua vez de surpreender a família com comidas inspiradas completamente nesta ocasião e que vão custar quase nada do seu tempo.

Bebida

Ponche de Espumante Rosé

Este drinque, muito refrescante, pode ser uma deliciosa opção para quem quer comemorar o Natal em grande estilo e sabor.

Pratos Principais

Farofa Natalina

Um saboroso acompanhamento para qualquer outro prato que você irá fazer, esta receita é a cara da ceia.

Rabanada Salgada

Além da doce, esta receita pode ser uma dica para deixar a sua ceia super tradicional com uma das comidas mais populares desta época levando menos de 15 minutos.

Torta de pernil com massa de farofa

Dinâmica e prática, esta torta é uma forma criativa de consumir o seu pernil e, também, a tradicional farofa do Natal.

Sobremesa

Rabanada com Sorvete

Caia nesta deliciosa fusão do doce com o salgado e experimente esta sobremesa!

Leia também: Sobremesas para o Natal: 45 receitas irresistíveis

Ceia ‘Viciados em panetone’ Express

O panetone vai muito além do bolo com cobertura de chocolate ou com passas e frutas secas. Conheça receitas para você investir sua paixão por essa gostosura natalina que vai levar menos tempo do que você imagina!

Prato Principal

Minipanetone com salpicão de frango

Muito saborosa, a mistura de textura e sabor entre o panetone e o salpicão é uma delícia.

Sobremesas

Rabanada de panetone

Explore o que há de melhor na rabanada e faça uma com sabor de panetone. Muito saborosa!

Pavê de panetone

O doce fica lindo e apetitoso.

Sorvetone

Junte uma sobremesa clássica de qualquer momento, o sorvete, e o panetone e pronto. Você tem um doce super simples, rápido de fazer e que vai agradar a muitos paladares.