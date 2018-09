6 receitas de lanches proteicos para depois da atividade física

Ter um cuidado especial com a alimentação depois do treino é essencial para recuperar as energias e reconstruir os músculos fatigados. A sugestão do nutricionista Carlos Rocha, que leciona na plataforma online Namu Cursos, é optar por pratos que tenham baixa caloria e bastante proteína.

Confira 6 sugestões de receitas do profissional para fazer em casa:

1. Suco de coco com banana

A receita leva uma banana madura e 250ml de água de coco. Bata tudo no liquidificador e voilá!

Segundo o especialista, os ingredientes ajudam a repor os eletrófilos perdidos no suor do treino.

2. Salgadinho de grão de bico

Para aqueles que sentem vontade de comer depois da atividade física, esta receita é a sugestão para você! O grão, além de “matar a fome, é rico em fibras e proteínas”, diz Carlos.

Para fazer o salgadinho, tudo o que você vai precisar é o grão, orégano e azeite para temperar e um pouco de paciência. Por 15 minutos, leve o grão ao forno e espere ele dourar para comer.

3. Quibe de quinoa

De acordo com o nutricionista, o prato é ideal para recompor e reconstruir os músculos pós-treino. Para preparar você vai precisar de 100g de quinoa e 150g de frango desfiado e temperado.

Coloque os alimentos, alternadamente, em uma forma e leve ao forno por até 15 à 20 minutos. O profissional indica comer uma porção de 250 gramas depois da atividade física.

4. Chips de batata doce

Além de ser bem simples, a receita irá matar a sua fome de algo mais “calórico”. “Você corta a batata doce em palitinhos, depois coloca os temperos em cima que são a canela, um pouco de sal, azeite e óleo de coco, e ai coloca o alimento no forno”, detalha o nutricionista.

Para saber quando ficará pronto, cheque de 15 à 20 minutos, a batata e sua crocância.

5. Ovo pochê

Para os mestres cucas de plantão, esta receita é ideal para preparar e garantir aquela proteína depois de um bom treino. Você vai precisar apenas de um avocato, ovo, sal e azeite.

O modo de preparo é simples. Corte o avocato ao meio, tire a semente e quebre o ovo no lugar da semente. Tempere com sal e azeite e leve o alimento ao forno por até 15 minutos. “Super proteico, a receita é a cara de um pós treino”, reforça Carlos.

6. Sanduíche de caprese

Famoso por ter baixa caloria, ser rico em proteína, fibra e um excelente lanche para recompor as energias depois de um exercício físico, o sanduíche de caprese é fácil de fazer, além de ser delicioso.

Para fazer, você vai adotar como base a berinjela. Em cima do alimento, coloque mussarela de búfala, tomate cereja cortadinho, manjericão fresco e tempere com ajeite. Para ajeitar tudo no lugar, coloque um palito no sanduíche para equilibrar todos os alimentos.

Para finalizar, leve ao forno por até 15 minutos e aproveite!

