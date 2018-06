Drinques a base de vinho para a Copa

O Brasil estreia hoje na Copa. Para fugir do óbvio, a dica é reunir os amigos nesta tarde de jogo e servir drinques a base de vinho ou espumante. Veja algumas ideias propostas pela sommeliérie Lana Ruff, da Evino.

Um clássico nos Estados Unidos e na Europa para acompanhar brunchs (café da manhã tardio ou almoço mais cedo), tem receita simples e fácil de preparar. Misture 2/3 de espumante branco e 1/3 de suco de laranja. E sirva em taças de champanhe. O resultado é leve e refrescante.

Mais elaborado e perfeito para dias quentes. Em uma jarra grande, coloque um punhado de gelo, vinho branco e uma colher de açúcar (a medida da colher pode variar de acordo com o gosto de quem prepara). Adicione frutas picadas, de preferência cítricas, como morango, abacaxi, laranja e maçã verde e finalize com folhas de hortelã e uma dose de água tônica ou com gás. Lana sugere ainda, para quem prefere sabor mais forte, incluir uma dose de licor de frutas ou rum. Esta receita também é usada em preparo de Sangria, tradicional bebida espanhola, onde apenas se substitui o vinho branco por tinto.

Outro drinque fácil de preparar e perfeito para servir com petiscos no fim de tarde. Pegue um copo baixo, e encha 1/3 com Marsala ou vinho branco fortificado, como do Porto ou Jerez. Acrescente 2/3 de água tônica, uma pedra de gelo e uma rodela de laranja para finalizar.