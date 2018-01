Atala, Bela Gil e Helena Rizzo vão dar aulas de gastronomia

Imagine fazer aulas de culinária com os maiores chefs do país e aprender as receitas únicas e deliciosas de Alex Atala, Bela Gil, Helena Rizzo, Jacquin, Olivier Anquier. Sim, isso existe. A partir de março, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) vai oferecer uma pós-graduação de 1 ano em gastronomia autoral. As aulas podem ser presenciais ou online.

O curso presencial custa 22,8 mil reais.

A ideia é que os alunos aprendam as técnicas diferentes de cada chef, já que cada um possui uma especialização e também conhecimento sobre culinárias de diferentes países, como a francesa, italiana, oriental, entre outras. A lista completa pode ser acessada no site da faculdade.