A vez das gim tônicas prontas para beber: testamos e avaliamos 12 marcas

A gim tônica é a bebida do Verão 2020 no Brasil. Para os apreciadores de coquetelaria, ela está muito longe de ser novidade, mas acabou caindo no gosto popular apenas recentemente. Afinal, estamos falando de um país que, quinze anos atrás, basicamente só bebia pilsen e caipirinha.

Facílima de preparar, a oferta de gim tônica se multiplica em bares, baladas e restaurantes. Na esteira desse sucesso, marcas de uísque, cachaça e vodca também tentam vender seu peixe, incentivando o consumidor a se aventurar por outros tipos de drinks highball.

Agora, crescem as opções de gim tônica pronta para beber. Com ar cool e produção em pequena escala, marcas como a Easy Booze e a Ginta surgiram em 2019. Na outra ponta, gigantes como a Ambev e a Coca-Cola Company também lançaram suas versões do drink.

Marcas consagradas de gim obviamente não ficaram de fora. Na segunda metade do ano passado, a Seagers entrou no filão ready to drink e a Tanqueray trouxe a sua versão da gim tônica em garrafinha para o Brasil.

São muitas as opções disponíveis no mercado atualmente e, através de lojas online, empresas pequenas conseguem cobrir todo o território nacional. Dito isso, CLAUDIA testou doze marcas diferentes para ajudar você a escolher a que mais lhe agrada. As reviews a seguir são a soma da opinião de diversos fãs de gim tônica. Tendo em vista que algumas marcas são velhas conhecidas dos consumidores, fizemos uma rodada de teste cego.

Easy Booze

A marca: A Easy Booze produz, em pequena escala, apenas bebidas prontas para beber. Com sede em São Paulo, a empresa possui dois produtos no catálogo atualmente: a gim tônica e o ginger gim (gim com ginger ale). Em breve, outras duas bebidas serão lançadas: spritz e pink lemon.

O que esperar do drink: A bebida é inegavelmente saborosa, com agradáveis notas botânicas e frutadas. Surpreende o paladar, mas é um pouco doce demais. Por conta disso, acaba ficando mais gostosa com limão. O sabor é bem concentrado e adicionar gelo também é uma boa escolha. Ruim para quem quer beber direto da garrafa, mas bom pelo custo benefício.

Lançamento: janeiro de 2019

Embalagem: garrafa de 200 ml (lata de 269 ml chega ao mercado em breve)

Teor alcoólico: 8%

Preço sugerido: de R$ 11 a R$ 14

Onde encontrar: em alguns supermercados, lojas de bebida e restaurantes (Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte) e na loja online da Easy Booze

Torquay

A marca: A Torquay é uma marca brasileira de gim (produzida em larga escala) que já está há algum tempo no mercado e conta até com a versão pink da bebida. Há também duas versões de gim tônicas prontas para beber: tradicional e com limão.

O que esperar do drink: Na versão tradicional, o amargor característico da tônica é quase imperceptível e o que se sobressai é a doçura. O gim pode ser sentido no fundo do gole, mas bem de leve. Ao final, a bebida lembra mais um mix de Sprite e vodca (com levíssimo amargor residual) do que uma gim tônica. A versão com limão é basicamente uma bebida ice e, definitivamente, não convence como gim tônica. Acaba sendo menos enjoativa do que os outros ices do mercado, contendo um tímido amargor.

Lançamento do drink: início de 2019

Embalagem: garrafa de 275 ml

Teor alcoólico: 7,9%

Preço sugerido: R$ 6,99

Onde encontrar: supermercados em geral

Le Mule

A marca: Sediada em Porto Alegre, a Le Mule se autointitula como uma microfábrica urbana de drinks. Produz, artesanalmente, gim tônica, moskow mule, mojito e hard seltzer.

O que esperar: Esse drink vai agradar quem adora gim tônica com um gostinho a mais. Contendo laranja lima e limão na fórmula, o sabor chega a lembrar chá – de maneira agradável. Amargor e doçura equilibrados, um pouco mais puxado para o doce, mas sem exagero. O fabricante avisa que o drink é concentrada demais para ser consumido puro e isso realmente se nota. Ponto negativo para quem quer beber direto da lata, mas positivo pelo custo benefício.

Lançamento do drink: julho de 2019

Embalagem: lata de 473 ml

Teor alcoólico: 11%

Preço sugerido: entre R$ 26 e R$ 30

Onde encontrar: bares, restaurantes, lojas de bebida e no site da Le Mule (lá também estão listados todos os pontos físicos de venda)

Seagers

A marca: É a mais tradicional marca brasileira de gim e fabrica a bebida em larga escala. Existe desde 1934.

O que esperar do drink: Vai satisfazer o paladar de quem já é consumidor da Seagers com tônica. O drink foi elaborado de maneira equilibrada em se tratando do amargor e da doçura, bem como da quantidade de gim e tônica. Sabor clássico e agradável.

Lançamento: final de 2019

Embalagem: garrafa de 275 ml

Teor alcoólico: 10%

Preço sugerido: R$ 8

Onde encontrar: supermercados, lojas de bebida, baladas e lojas de conveniência de todo o Brasil

Du Royale

A marca: A Du Royale é uma marca brasileira de gim. Pertence ao grupo Casa Di Conti, que fabrica diversas bebidas em larga escala.

O que esperar do drink: Ele lembra muito as bebidas ice, mas é menos doce do que as ices mais famosas do mercado. Acaba não contemplando quem busca beber uma gim tônica tradicional, mas não deixa de ser uma bebida gostosa. A doçura prevalece, mas há um suave amargor no final do gole.

Lançamento: primeiro semestre de 2018 (garrafa) e segundo semestre de 2019 (lata)

Embalagem: garrafa de 275 ml e lata de 269 ml

Teor alcoólico: 5%

Preço sugerido: R$ 5,99 (garrafa) e R$ 4,99 (lata)

Onde encontrar: supermercados, adegas, casas noturnas, lojas de conveniência, entre outros (os pontos de venda estão listados no site da marca)

Ginta

A marca: Essa empresa carioca visa produzir apenas gim tônicas prontas para beber. As bebidas são feitas em escala pequena e, por enquanto, há dois sabores no catálogo: clássico (com limão siciliano, laranja e tangerina) e ginger (com mel e gengibre). O sabor berries (frutas vermelhas e açaí) será lançado em breve.

O que esperar do drink: A versão clássica é aromática, mas a presença do limão, da laranja e da tangerina é bem sutil. As frutas poderiam aparecer um pouco mais. Em linhas gerais, o amargor se sobressai, mas a bebida não é desequilibrada. A versão com mel e limão é saborosa, mas delicada ao mesmo tempo. O mel é muito agradável e já dá para senti-lo no aroma da bebida. A presença do gengibre se dá mais pela picância do que pelo sabor em si. A ardência não é exagerada e cresce na boca com a soma dos goles.

Lançamento: junho de 2019 (clássico) e outubro de 2019 (ginger)

Embalagem: lata de 269 ml

Teor alcoólico: 7,9%

Onde encontrar: bares, restaurantes, festas, postos de gasolina e distribuidores de bebidas (os endereços estão disponíveis no Instagram da marca) ou na loja virtual da Ginta

Six PM

A marca: A Six PM é uma linha de bebidas prontas para beber e há quatro sabores disponíveis: gim tônica, spritz, moscow mule e cuba libre. Fabricadas em larga escala, todas são feitas a partir da mesma base e o sabor de cada drink é adicionado para diferencia-las. A marca pertence a Cia Müller de Bebidas, cujo carro chefe é a cachaça 51.

O que esperar do drink: A bebida é bem amarga e o sabor de tônica definitivamente se sobressai ao do gim. É quase como se fosse uma tônica alcoólica. Isso faz com que a bebida não seja enjoativa, mas vai desagradar quem busca por sabores mais adocicados. O grande diferencial aqui é o baixo custo. Se você procura uma bebida prática e barata que não seja doce como as ices, deveria experimentar a Six PM com sabor de gim tônica.

Lançamento: 2018

Embalagem: garrafa de 275 ml

Teor alcoólico: 7,9%

Preço sugerido: R$ 3,50

Onde encontrar: supermercados, lojas de bebida e lojas de conveniência em todo o Brasil

Tanqueray

A marca: Originário da Inglaterra, o gim Tanqueray foi lançado em 1830 e é um dos mais tradicionais do mundo. Dentre as marcas produzidas em larga escala e vendidas globalmente, é uma das mais premium do mercado.

O que esperar do drink: Leve e muito equilibrado, o drink certamente vai agradar quem busca por uma gim tônica clássica. Doçura e amargor na medida certa, bem como a proporção dos sabores do gim e da tônica.

Lançamento: outubro de 2019

Embalagem: garrafa de 275 ml

Teor alcoólico: 6,5%

Preço sugerido: R$ 16

Onde encontrar: Pão de Açúcar (São Paulo e Rio de Janeiro) e online, através da e-commerce The Bar

Schweppes

A marca: É a mais tradicional marca de tônica vendida no Brasil. Recentemente, a Schweppes lançou três sabores de bebidas alcoólicas: gim tônica, vodka citrus e spritz. Isso representa um divisor de águas no posicionamento da Coca-Cola Company no Brasil, pois é a primeira vez que a empresa lança produtos alcoólicos por aqui.

O que esperar do drink: O aroma remete um pouco às bebidas ice, mas essa característica não está tão demarcada no sabor. Só é perceptível no fundo do gole, o que quebra o amargor da tônica de maneira agradável. A tônica se sobressai ao gim, mas a bebida é equilibrada e leve.

Lançamento: dezembro de 2019

Embalagem: garrafa de 250 ml

Teor alcoólico: 5%

Preço sugerido: de R$ 7,99 a R$ 9,90

Onde encontrar: em algumas lojas AMPM da Grande São Paulo e através do site da Coca-Cola

–

Jungle

A marca: A Jungle é uma marca brasileira de gim produzido em pequenos lotes. Nascida na Serra da Mantiqueira, a bebida já ganhou alguns prêmios internacionais. Além da gim tônica pronta para beber, a Jungle também produz negroni em lata e vai lançar dry martini e rabo de galo em breve.

O que esperar do drink: O amargor se sobressai, mas a bebida não deixa de ser equilibrada. A boa qualidade do gim pode ser notada e a presença de especiarias é evidente – o que resulta em um drink saboroso.

Lançamento: novembro de 2019

Embalagem: lata de 269 ml

Teor alcoólico: 6%

Preço sugerido: R$ 14,99

Onde encontrar: venda online, pelo site da Jungle

Skol Beats

A marca: A Skol Beats é a linha de bebidas ice da Ambev. Dentre os produtos da empresa, esse é o que mais se comunica com os jovens e a Skol Beats GT é o grande lançamento da Ambev para o Carnaval 2020.

O que esperar do drink: Não funciona como gim tônica, mas agrada ao paladar de quem consome bebidas ice. É que, na verdade, a Skol Beats GT é uma bebida mista com aroma de carambola e de gim tônica (segundo a embalagem). O resultado é uma ice menos doce e menos enjoativa do que as outras.

Lançamento: janeiro de 2020

Embalagem: lata de 269 ml

Teor alcoólico: 7,9%

Preço sugerido: não há, segundo a empresa

Onde encontrar: supermercados, lojas de bebida e vendedores ambulantes por todo o Brasil

Winecloud

A marca: Sediada em Campinas, a Winecloud é uma revendedora de bebidas, com foco em vinhos. A empresa possui os seguintes produtos com marca própria: gin tônica, spritz (de Aperol), grape spritz, orange spritz e pink lemonade.

O que esperar do drink: O amargor é mais predominante do que a doçura, mas não chega a ser exagerado. O sabor de álcool é bem pronunciado, o que acaba sendo um ponto negativo. Mesmo assim, funciona como uma gim tônica clássica.

Lançamento: novembro de 2019

Embalagem: garrafa de 275 ml e barril de 5, 10 ou 20 litros.

Teor alcoólico: 8%

Preço sugerido: R$ 10 (garrafa) até R$ 580 (barril de 20 litros)

Onde encontrar: no site e na loja física da Winecloud (os barris só são vendidos na loja física)