“O namorado da minha prima mais velha me molestou”

“Quando eu tinha 12 anos, fui passar as férias na casa da minha tia em São Luís. A minha prima, filha dela, tinha 22 anos e namorava um homem chamado Reinaldo. Ele era mais velho do que ela. Eu ia passar férias lá todos os anos, gostava muito. Dessa vez, o Reinaldo me levou uma caixa de chocolates. Eu não achei aquilo estranho.

Um dia, estávamos todos em casa quando levantei e fui até a cozinha pegar água. O Reinaldo me seguiu, chegou por trás de mim e começou a passar a mão pelo meu corpo. Ele pegou nos meus seios, na minha região íntima. Eu fiquei paralisada. Não sabia o que fazer.

Fiquei com tanto medo que não falei para ninguém. Só liguei para a minha mãe dizendo que queria ir embora. Nunca mais quis passar férias na casa da minha tia. Ninguém da família entendeu.

Hoje, tenho 37 anos e ainda sofro com isso. Choro muito. Eu nunca vou me esquecer. Meu coração dóis de imaginar as milhares de crianças e adolescentes que sofrem abusos todos os dias e dentro de suas próprias casas.”

Continua após a publicidade

A partir de agora, CLAUDIA mantém esse canal aberto e oferece acolhimento para quem quiser libertar as palavras e as dores que elas carregam. Fale com CLAUDIA em falecomclaudia@abril.com.br.