Animale e CBF desenvolvem alfaiataria para seleção brasileira feminina

Em parceria inédita com a Confederação Brasileira de Futebol, a Animale desenvolveu o conjunto de alfaiataria oficial para as jogadoras da Seleção Feminina de Futebol, que será usado na sua chegada à Austrália.

O lindíssimo conjuntinho azul claro surge como iniciativa que reforça o propósito e compromisso com o empoderamento feminino. Os ternos respeitam a individualidade de cada jogadora, para que se sintam pertencentes, confortáveis e orgulhosas do grande lugar de destaque e inspiração que ocupam.

As jogadoras também ganharam lenços coloridos para completar o look, que fazem parte do compromisso “Aterro Zero”, que garante o reaproveitamento de resíduos destinando-os de forma correta, evitando desperdício e trazendo uma moda com menor impacto ambiental.

“Estamos imersas com o ODS – Objetivo de Desenvolvimento 5 estabelecido pelo Pacto Global da ONU em alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Estar ao lado das atletas da Seleção tem muita relevância e capacidade de ampliar essa jornada por equidade”, contou Isabel Del Priore, CEO da Animale sobre a iniciativa.

A estreia da parceria entre a Animale e a CBF reforça a relação entre a moda brasileira e o esporte feminino, exaltando a histórias em busca da equidade de gênero, trazendo visibilidade a novos caminhos que as mulheres podem seguir com estilo.

Continua após a publicidade

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, reforça a importância de valorizar o futebol feminino e das mulheres, elogiando a iniciativa da Animale e a sintonia de propósitos entre as duas entidades.

A moda é uma ferramenta potente para gerar impactos sociais positivos e essa a iniciativa ainda tem parceria com o “Pretas em Campo”, um projeto realizado pela Empodera que utiliza o futebol para combater o racismo e a violência. A ideia é investir em jovens mulheres negras em situação de vulnerabilidade social, para que possam se tornar jogadoras como as que vemos nos ternos azulados.

“Temos muito orgulho em sermos a primeira marca de moda parceira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino para a alfaiataria de apresentação oficial. Junto com esse marco, pela primeira vez, essas mulheres que são um exemplo de representatividade do Brasil, irão se apresentar de um jeito autoral no desembarque”, finalizou Flavia Gama.

A Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino começa em 20 de julho e já estamos na torcida para que a seleção brasileira conquiste seu primeiro título.