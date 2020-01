‘Zorro’ vai ganhar uma nova adaptação para TV com uma protagonista mulher

Um dos personagens mais clássicos da TV e do cinema, ‘Zorro‘ deve ganhar uma nova série em breve, produzida pela CBS, com uma protagonista feminina. As informações são do Deadline.

Segundo o veículo, esse reboot é fruto do canal com a empresa Propagate que, além de ‘Zorro’, está produzindo outras séries inéditas.

A trama vai ser focada em Z, uma mulher descendente de uma linhagem de guerreiros que fará de tudo para proteger a sua comunidade. Uma outra novidade acerca da história é que ela se passará nos tempos atuais.

A série terá direção e produção executiva de Alfredo Barrios Jr., responsável pelo roteiro de alguns episódios de ‘Law & Order‘ entre 2004 e 2005. O personagem espadachim já teve várias adaptações anteriores, com atores como Antonio Banderas e Douglas Fairbanks.

Ainda não se sabe a data de lançamento nem os nomes que constarão no elenco. Até lá, aguardamos ansiosos!