Zilu Godoi parabeniza Wanessa pelo aniversário

Mãe zelosa, Zilu Godoi foi a primeira a declarar seu amor e dar os parabéns à filha, Wanessa, fruto de seu casamento com Zezé di Camargo. A cantora completa 32 anos neste domingo (28). A mãe de Wanessa postou no início da madrugada uma foto da filha e com um texto cheio de elogios.

“Hoje essa princesa faz aniversário, minha primeira filha, eu era muito jovem e quando olhei para ela a 32 anos atrás, chorei muito e pedi a Deus que me ajudasse com aquele bebezinho tão pequenino e frágil, mas lindo! Filha, hoje sei que ele nunca deixou de me ajudar a fazer de você essa pessoa linda como ser humano, como esposa, a mãe mais dedicada e carinhosa que já vi. Hoje faz 32 anos que Deus me deu esse presente maravilhoso que é você! Feliz aniversário, muita paz, saúde, e seja feliz minha princesa! Te amo incondicionalmente minha guerreira”, escreveu ela.