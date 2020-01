Zezé Di Camargo assume namorada. Conheça a eleita

Zezé di Camargo sobre sua namorada: “Quem tem uma mulher linda como essa precisa de mais alguém?”

Foto: Tomaz Arthuzzi

De surpresa, Zezé Di Camargo, 51, assumiu nesta quinta-feira (29) seu namoro com a jornalista Graciela Larcerda. “Todos sabem que tenho uma pessoa na minha vida. Para os fofoqueiros de plantão: aí está ela”, publicou o sertanejo em sua conta no Instagram.

Confira a publicação:

//instagram.com/p/olL6iPCjXQ/embed/

A relação de Zezé com Graciela já era especulada há um tempo. Em junho do ano passado ela chegou a postar uma foto na mesma rede social que comprovava o envolvimento dos dois, porém não foi endossada publicamente pelo cantor.

Esta é a primeira vez que o sertanejo torna público um romance desde que se separou de Zilú Camargo, 51, sua companheira por mais de 30 anos, no final de 2012. Pouco depois do divórcio ele declarou para Contigo!: “Não é segredo para ninguém que há outra pessoa na minha vida, mas, no momento, não quero expor isso. Meus filhos ainda não a conhecem, ainda não é o momento. É um processo que precisa de maturidade”.

O anúncio vem logo após sua ex-mulher apresentar um novo amor. Zilú está namorando o sertanejo Zé Henrique, da dupla com Gabriel.