Zazie Beetz: vale a pena conhecer melhor a atriz de Coringa e Deadpool 2

Provavelmente você já deve ter ouvido falar no nome de Zazie Beetz. Ou talvez já tenha assistido a uma produção em que ela participou – a lista é bem grande. A atriz é uma estrela em ascenção em Hollywood, que aparece frequentemente em grandes filmes e séries (como ‘Coringa‘, Deadpool 2 e ‘Atlanta‘, a premiada série de Donald Glover) e ela é uma das figuras que merece a sua atenção daqui pra frente.

Zazie Olivia Beetz nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1º de junho de 1991. Filha de mãe americana e pai alemão, ela cresceu em uma casa bilingue.

Começou a atuar desde pequena em teatros locais e, mais tarde, se mudou com a família para Manhattan, nos Estados Unidos, onde cresceu e brilhou na profissão que exerce hoje. Em 2013, fez seu primeiro papel no curta-metragem ‘The Crocotta‘, produção que gastou apenas 100 dólares em despesas. Na TV, seu primeiro trabalho foi na minissérie ‘Margot vs. Lily‘.

Depois disso, só até 2017, foram 11 filmes – ou seja, Zazie já era uma figura recorrente no cinema antes de ganhar os holofotes do mundo.

Seu maior papel até então viria a acontecer em ‘Dead Pigs‘, filme de 2018 dirigido por Cathy Yan, a mesma responsável pelo muito aguardado ‘Aves de Rapina‘. Zazie interpreta Angie, uma das personagens que formam o núcleo principal.

O longa teve repercussão positiva em festivais internacionais, sendo um deles o Festival Sundance de Cinema. Na ocasião, o longa ganhou o prêmio especial do júri de melhor filme dramático.

Zazie Beetz com elenco e a diretora (primeira à esquerda da foto) de 'Dead Pigs' no Festival Sundance de Cinema, em 2018.

Mas o filme que realmente a lançaria no mainstream das telonas seria ‘Deadpool 2‘, lançado no ano passado. Nele a atriz vive o papel de Dominó, a heroína que tem a sorte como poder. A personagem é muito conhecida pelos fãs do universo das HQs e o público rapidamente teve apego pela versão de Zazie.

Ao ser questionada pela ComicBook na ACE Comic Con daquele ano sobre como foi ter entrado no mundo dos super-heróis, ela respondeu: “Tem sido maravilhoso. Eu me senti muito bem recebida nessa comunidade e, no começo, eu estava nervosa porque eu sei que eu não me pareço com a versão tradicional da personagem e também queria respeitar essas pessoas (os fãs)… Eu não precisava ser a Dominó deles, mas acho que, particularmente depois do lançamento do filme, as pessoas ficaram tão animadas e deram tanto apoio que estou pensando sobre isso […], então realmente tem sido algo positivo e eu estou muito grata por isso”.

A disparidade que Zazie cita entre ela e Dominó é que, nos quadrinhos, a heroína é uma mutante albina que possui uma mancha preta ao redor do olho esquerdo. No filme, a versão dela tem a mancha na mesma região e nas mãos, só que de maneira oposta: Zazie é negra e as manchas são brancas.

Personagem de Zazie Beetz em 'Deadpool 2' é uma nova versão da mutante conhecida nos quadrinhos.

A partir daí a atriz foi ganhando cada vez mais visibilidade entre o público – e entre os cineastas também. Uma prova de que o talento dela vai muito além dos filmes populares de heróis é a atuação em ‘That’s Harassment‘. Com seis curtos episódios, trata-se de uma série baseada em fatos reais sobre o assédio no local de trabalho. Essa mesma produção reúne nomes como Emmy Rossum (‘O Fantasma da Ópera‘), Harry Lennix (‘O Homem de Aço‘) e David Schwimmer (o Ross de ‘Friends‘). Todos os episódios estão disponíveis no YouTube e você pode assistir ao de Zazie clicando aqui.

Na TV, ela ficou conhecida pela ótima atuação em ‘Atlanta’, série criada e protagonizada por Donald Glover. Esse trabalho rendeu a Zazie sua primeira indicação ao Emmy de televisão, pelo papel de Vanessa “Van” Keefer. Além disso, participou das produções originais Netflix ‘Easy‘ e ‘High Flying Bird‘.

Dos oito trabalhos que fez esse ano – sim, são muitos – ‘Coringa’ foi o mais esperado. O filme sobre o vilão icônico do Batman chegou aos cinemas na última quinta-feira (3) e Zazie interpreta Sophie Dumond, a vizinha de Arthur Fleck, o Coringa. Nesse trabalho, Zazie infelizmente foi subaproveitada. Sua participação não é descartável, mas não representa muita coisa neste longa que é engolido pela atuação de Joaquin Phoenix.

'Coringa' é mais uma grande estreia em que Zazie faz parte, porém sua participação no longa não reflete o talento que possui.

Se você quer acompanhar o que Zazie tem a nos mostrar daqui pra frente, fique de olho nos próximos lançamentos em que ela está no elenco. Em breve, a atriz estará nos cinemas novamente no longa ‘Lucy in the Sky‘, drama de temática espacial com Natalie Portman, e ‘Seberg‘, filme com Kristen Stewart e Anthony Mackie.

E essa mulher não para mesmo! Atualmente, está filmando ‘Nine Days‘, longa com Bill Skarsgård (que fez o palhaço assassino em ‘It‘) e que é dirigido pelo brasileiro Edson Oda. Além disso, já foi anunciado o seu retorno como Dominó no filme ‘X-Force‘, ainda sem data de lançamento, que vai abordar o surgimento da gangue liderada por Deadpool. A atriz ainda vai emprestar sua voz para duas animações: ‘Extinct‘ (com Adam Levine e Rachel Bloom) e ‘Invincible‘ (com Sandra Oh, J.K. Simmons e Seth Rogen).

Em meio à nova leva de atrizes que estão em ascensão atualmente, Zazie Beetz tem tudo para ser uma das mulheres mais notáveis do cinema e da TV em um futuro bem próximo. Fique de olho!