Youtuber solta pum para revelar sexo de bebê

O famoso chá revelação já tomou as redes sociais e tem ganhado diversas formas criativas. A youtuber americana Paige Ginn, de 25 anos, decidiu revelar o sexo do seu bebê de um jeito bastante diferente, se é que podemos chamar assim.

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Paige aparece deitada sem as calças e com as três amigas ao seu lado. Ela se concentra e solta um pum, expelindo um “gás” azul e revelando que o bebê é um menino.

A youtuber é famosa por seus vídeos e brincadeiras, e já acumula 295 mil seguidores no Instagram. Mas seus fãs ficaram confusos com a situação, sem saber se ela estava realmente grávida ou se tudo não passava de uma de suas brincadeiras. Mais tarde, Paige esclareceu que não está grávida.

O vídeo viralizou nas redes sociais, sendo visto e republicado diversas vezes. A repercussão do momento inusitado dividiu a opinião dos internautas, enquanto alguns acharam genial, outros não gostaram tanto. “Não consigo parar de rir, obrigado por isso”, afirmou uma seguidora. “Espero que esse seja o início de uma tendência”, ironizou outro. “Qual o sentido disso?”, perguntou o terceiro usuário.

Confira o vídeo abaixo:

