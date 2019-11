Mari Maria anuncia gravidez: “não contei antes por receio de depressão”

A youtuber especializada em beleza Mari Maria, 26 anos, famosa por fazer vídeos de maquiagem e ter uma linha própria de maquiagem, surpreendeu seus 12 milhões seguidores na manhã desse sábado com anuncio de uma gravidez.

A influencer usou seu perfil para divulgar uma foto dela com o marido, empresário Rudy Rocha Loures, 31, beijando sua barriga, juntamente da legenda: “Nosso maior amor está vindo 💕 sim estamos grávidos”. Além das felicitações dos fãs, ela recebeu parabéns de outras celebridades, como a famosa blogueira Chiara Ferragni. A italiana, que é mãe do pequeno Leone, de 1 ano.

Em um vídeo em seu canal do seu Youtube, Mari ressaltou que conversou com a psicóloga antes de fazer o anúncio. “Ela me orientou a não falar nada agora por receio de desencadear uma depressão.” Depois do conselho, a blogueira esperou algumas semanas para compartilhar a notícia. Ao lado do marido, ela mandou um recado ao seguidores: “Espero que vocês entendam essa demora para contar. Foi até orientação médica”. Rudy completou “até para sua parte psicológica. A Mari muitas vezes não fala, mas são várias questões que geram insegurança.” O casal está junto desde 2012 e oficializou a união em 2014, após dois anos de namoro.