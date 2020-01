Xuxa sobre ciúme das cenas calientes de Junno: ‘É para minha casa que ele volta’

Xuxa acompanhou o namoradão, Junno Andrade, na festa de Boogie Oogie

Foto: George Magaraia

Surpreendendo a todos, Xuxa fez sua entrada triunfal na festa de lançamento da novela Boogie Oogie, neste sábado (2), no Rio de Janeiro. Acompanhando o namorado Junno, que na trama viverá um dono de boate, a loira foi bastante assediada ao entrar no Espaço Franklin, local da festança.

“Tenho certeza que as pessoas vão descobrir como ele é apaixonante”, declarou a apresentadora sobre o que o público poderá esperar da performance do amado no folhetim, completando: “Gosto muito de novela, espero que essa caia nas graças das pessoas!”

Ao ser questionada se sentiria ciúme ou não das cenas calientes do ator, Xu foi direta: “Imagina, claro que não. Eu sei que não é o Junno e, sim, um personagem. No fim do dia, é para a minha casa que ele volta”.

Ainda usando bota ortopédica, coberta na festa pelo look total black escolhido, a loira afirmou que, infelizmente, não tem previsão para a sua retirada. “É muito chato ficar com ela, mas o meu médico me proibiu. Não aguento mais, sabe”, disparou.

Boogie Oogie, nova trama das seis, que tem estreia marcada para o dia 4 de agosto, é escrita por Rui Vilhena com direção de Ricardo Waddington e Gustavo Fernandez.

