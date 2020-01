Xuxa recebe famosos para a inauguração da Casa X em Uberlândia

Xuxa inaugurou a unidade e ainda brincou na nave com as crianças

Foto: Mauro Marques/AgNews

Na noite desta quarta-feira (17), Xuxa inaugurou mais uma unidade da Casa X, sua rede de franquias de casas de festas infantis. A casa de Uberlândia é a primeira do estado de Minas Gerais e a terceira do Brasil, que já tem unidades em São Paulo e no Paraná. “Este é um sonho antigo. A ideia é estarmos em todo o Brasil. Dei palpites em cada detalhe: na comida, nos brinquedos, tudo tem a minha cara. Tem até nave! Na Casa X, o baixinho sonha e a gente faz a festa”, admitiu a loira.

Ao lado dos amigos, a Rainha da festa posou para as fotos

Foto: Blad Meneghel/Divulgação

Com um investimento inicial de mais de R$2 milhões, é claro que não poderia faltar uma grande festa de abertura! Ao lado do namorado, Junno, a Rainha dos Baixinhos recebeu os amigos Alexandre Pires, Fernando Pires, Otávio Mesquita e Léo, da dupla com Victor, de quem já foi namorada.