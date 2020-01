Xuxa pede orações por sua mãe: ‘Hoje ela não acordou para nada’

Xuxa com a mãe, Alda, no show da dupla sertaneja Victor & Léo, em 2011

Foto: Leonardo Marinho

Xuxa pediu a ajuda de seus seguidores para apoiar a mãe, Alda Meneghel, 77 anos, que sofreu uma piora na saúde e teve que ser atendida por uma equipe médica nesta segunda-feira (11). Nos comentários, os fãs da apresentadora mandaram mensagens de apoio.



Na primeira quinzena de janeiro, Alda foi internada no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, por infecção respiratória bacteriêmica (pneumonia), complicada pelo mal de Parkinson, doença com a qual foi diagnosticada há 12 anos. Ela passou 38 dias no hospital, e Xuxa interrompeu as férias com Junno nos Estados Unidos para ficar ao lado da mãe. “Se saio perto dela, ela balbucia meu nome. É difícil ficar longe”, contou a apresentadora em entrevista à Contigo!, em março.