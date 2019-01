Xuxa faz homenagem emocionante no aniversário da mãe

A apresentadora Xuxa emocionou os seus seguidores com uma linda homenagem para a sua mãe, Alda Meneghel, que completaria 82 anos neste sábado (26). Alda, que sofria com Parkinson, faleceu em maio do ano passado.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora da TV Record relembrou a relação com mãe e contou como a saudade aperta. O vídeo traz cenas da Xuxa com Alda, além de momentos com sua filha, Sasha Meneghel, com a avó.

Ela encerra fazendo uma declaração de amor. “Te amo com todas as minhas forças. Sei que vc está feliz… E eu? Com saudades do teu cheiro…”, escreveu.